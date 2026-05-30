El único restaurante de Zaragoza que te ofrece piscina de postre: un plan ideal para combatir el calor

El Camping de Zaragoza afronta la temporada estival con expectativas en línea con los tres últimos años, un periodo en el que el espacio ha ido reforzando "todas sus líneas de trabajo", desde las actividades hasta el restaurante. Este verano llega, además con un atractivo añadido: la coincidencia con el eclipse del 12 de agosto, una fecha para la que no queda "ni una sola reserva desde hace ocho meses", explican desde la instalación. Este fenómeno se ha convertido en un reclamo inesperado que ha impulsado la ocupación de la segunda mitad del verano.

El recinto mantiene su oferta habitual de parcelas, zona de albergue y espacios pensados también para los propios zaragozanos que en los últimos años han incrementado su presencia, especialmente en escapadas cortas y planes familiares. La combinación de alojamiento, sombra y actividades han consolidado al camping como una opción consolidada para quienes buscan una opción dentro de Zaragoza.

La piscina ya está abierta

Uno de los grandes atractivos del verano es la piscina, que ya está abierta y es de uso exclusivo para clientes alojados. Este año, el camping ha querido reforzar su papel dentro de la experiencia estival con una promoción especial:

De lunes a jueves, quienes reserven alojamiento pueden acceder a una oferta que incluye el menú del restaurante y la entrada a la piscina. Los viernes, los sábados y los domingos, sigue siendo exclusivo para clientes, pero con un pequeño suplemento: 5 euros para niños y 8 euros para adultos. Para no alojados, debe hacerse una reserva previa del menú en el retaurante de 24,90 euros adultos y 14,90 euros del infantil, abonando un suplemento de 8 euros para adultos y 5 euros para niños.

El restaurante cuenta con desayunos saludables, almuerzos deliciosos, ensaladas, carpaccio, raciones, sándwiches, tostadas, bocadillos, hamburguesas, pescados, carnes y postres. Además, ofrece una variada oferta gastronómica en salones, carpa con capacidad para 400 personas. La terraza al aire libre y está abierta a todo el público, ideal para refrescarse y picar algo en un entorno único.

La piscina del camping es la única abierta en Zaragoza este fin de semana junto con las de los centros privados, El Olivar, Stadium Venecia, Stadium Casablanca, CN Helios. Cabe recordar, que el Ayuntamiento de Zaragoza estudió adelantar la apertura las piscinas municipales a este fin de semana por el episodio de calor pero finalmente no se llevó a cabo por cuestiones técnicas. La temporada de verano en las instalaciones municipales zaragozanas comenzará la semana que viene.

Piscina del Camping de Zaragoza / CAMPING DE ZARAGOZA / OMAR PEDRAZA

Los únicos núcleos urbanos próximos a Zaragoza que abren su piscina municipal son La Puebla de Alfindén y en Cuarte de Huerva. Durante estas largas jornadas de episodios de calor, el baño se convierte en un refugio para combatir a las altas temperaturas.

Vuelve el festival Slap!

A lo largo del año, el 80% de los visitantes en el Camping de Zaragoza son extranjeros, principalmente, alemanes, franceses e ingleses. Sin embargo, en los meses estivales la tendencia se equilibra y se alcanza un 50%-50% entre turismo nacional e internacional. Sin duda, uno de los grandes eventos veraniegos en este espacio de Zaragoza es el festival Slap!, que está de vuelta este 2026. La organización lanzó un crowdfunding que, a día de hoy, sigue abierto en la web del festival. Gracias a la colaboración ciudadana y a los amantes de este festival se han conseguido recaudar unos 6.000 euros.

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La recuperación del festival Slap! supone "volver a poner algo de cariño que se hizo durante muchos años con mucho mimo", señalan desde el camping. La organización busca repuperar su espacio original: un espacio donde convivan cultura y naturaleza , con actividades lúdicas pensadas también para familias y niños. El camping presentará próximamente su agenda cultural, que acompañará al festival y a su agenda habitual. Las entradas siguen disponibles en la página web del evento, que celebra su decimosexta edición los días 19 y 20 de junio.