Así será la renovación integral del edificio más emblemático del Actur en Zaragoza: "Es una zona única y muy buscada"

Los vecinos del edificio de Kasan en Zaragoza afrontan varios años de obras que acabarán cambiando la piel del emblemático complejo urbano. La construcción, pionera en el barrio del Actur, se transformará de arriba a abajo con una inversión millonaria que afrontan los 2.000 residentes en una de las zonas más demandadas de la ciudad. «Estamos en una de las mejores zonas de la ciudad, pero hacen falta algunos ajustes», aseguran desde la mancomunidad que coordina los diferentes bloques de viviendas.

En su primera fase, ya comenzada, se contempla la reforma de la plaza central, sobre el garaje, en una intervención valorada en unos ocho millones de euros, asumida íntegramente por la mancomunidad de Kasan en una serie de derramas previas. Sin embargo, la intención es mejorar la eficiencia energética del edificio cambiando toda la cubierta y modernizando el aspecto exterior de los diferentes bloques de pisos. «Esto es como arreglar todo un pueblo de golpe», explica el vicepresidente general, Francisco de León.

Recreación de la nueva fachada del edificio de Kasan. / El Periódico de Aragón

La obra se divide en dos fases. La primera, la más cercana, se va a desarrollar hasta fin del año. Por el momento han comenzado a mejorar la cubierta del garaje y se adaptará la gran plaza que dejan libre los bloques de viviendas, actualmente sin uso a pesar de tener más de 12.000 metros cuadrados.

En este momento la zona de aparcamientos para coches tiene un gran problema de goteras que se ha intentado solucionar con toldos que cubren muchas de las plazas para los coches. Además, las filtraciones están afectando a algunas de las columnas, lo que con el tiempo puede acabar comprometiendo la estabilidad de todo el conjunto.

«Todas las mejoras van despacio, pues tenemos que asegurar que se realizan bien después de varias intervenciones que fueron un fracaso y que no lograron solucionar todos los problemas del edificio», señala el vicepresidente. Los técnicos ya han realizado las primeras pruebas y las lonas ya cubren el área en la que han comenzado los esperados trabajos.

De hecho, una vez se finalice esta primera fase, los vecinos pretenden reformar todas las fachadas del edificio, en el que será el tercer intento de rehabilitación en los últimos 25 años. Una circunstancia que les hace ir con pies de plomo, ya que antes de endeudarse en una intervención de estas características tienen que tener asegurados al 100% todos los detalles. «De todos modos, cuando logremos que el edificio gane en estética y comodidad, eliminando todas las goteras, la revalorización del entorno será evidente», señalan.

Estado actual del aparcamiento en Kasan. / Javier Río

En la segunda fase, que aún no está cerrada económicamente aunque se estima que puede rondar los veinte millones, se cambiará toda la envolvente, aprovechando para mejorar la eficiencia energética de la mancomunidad y cambiar la actual calefacción de gas por un sistema de aerotermia que se ubicaría en las fachadas, que quedarán cubiertas con la reforma. En la actualidad la comunidad calcula que puede gastar más de 250.000 euros anuales en gas, algo que se reducirá hasta los 50.000 euros cuando se completen las mejoras. Calculan que todo el proceso de rehabilitación se extenderá al menos durante cuatro años.

De forma paralela, los vecinos creen necesario adecuar la ordenación del transporte público del entorno. Sobre todo porque, según destacan, en Kasan viven más de 2.000 vecinos y en el interior del bloque mantiene su actividad uno de los pasajes comerciales más pujantes de la ciudad, por no decir el único que mantiene la actividad para la que fue inicialmente diseñado.

De este modo piden al Ayuntamiento de Zaragoza que las líneas de autobús 42 y 23 cambien su recorrido para que den servicio directo al edificio, algo que ya se ha solicitado ante la Junta del Distrito. También están pendientes de la mejora del tramo ajardinado junto a la calle Valle de Broto, que es de propiedad municipal.

El complejo residencial Kasán, inaugurado a principios de la década de 1970 en Zaragoza, destaca históricamente por haber sido el primer gran edificio y el germen urbano del barrio del Actur. Esta monumental obra de la arquitectura residencial está estructurada en once bloques o portales interconectados con un diseño escalonado que oscila entre las diez y las catorce plantas de altura.

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Arquitectónicamente, los once bloques se disponen en forma trapezoidal rodeando una gigantesca explanada central privada de uso exclusivo para la mancomunidad.