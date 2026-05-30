Zaragoza activa su red de refugios climáticos para hacer frente al calor: estos son los lugares más refrescantes de la ciudad

El Ayuntamiento de Zaragoza ha activado las medidas informativas para que la población pueda protegerse mejor del calor y prevenir sus consecuencias. Para ello, se está ya habilitando estos días la red municipal de refugios climáticos, que pone a disposición de la la población más sensible espacios en los que poder cobijarse en los momentos en los que el calor pueda ser, incluso, un riesgo para la salud.

A los centros de convivencia de personas mayores y los centros cívicos de la ciudad se suman, entre otros edificios municipales, la sede de la Oficina de Medio Ambiente en Casa Jiménez. Asimismo, las Bibliotecas Públicas Municipales de Zaragoza son también espacios en los que refugiarse, en sus horarios de apertura, mientras se hace uso de sus diferentes propuestas y actividades. En total, son más de 60 equipamientos municipales, de diferente tipo, que están disponibles en su horario de apertura para que la ciudadanía que lo desee pueda resguardarse del calor.

Ya se han señalizado los accesos a estos refugios, para darlos a conocer y que los ciudadanos sepan que pueden utilizarlos como espacio de refresco. A esta red básica de refugios climáticos se unen las 22 piscinas municipales de verano, a partir del 6 de junio, que durante las olas de calor -cuando se active el Plan Municipal de Protección Civil- ofrecerán precios reducidos en las entradas individuales, y el Albergue Municipal, donde se habilitarán espacios con aire acondicionado llegado el momento.

Como cada año, se va a llevar a cabo una campaña informativa con folletos y en redes sociales, dirigida a toda la población, con consejos y medidas de autoprotección frente al calor. Asimismo, está previsto activar el protocolo informativo específico que permite enviar de manera personalizada consejos y medidas para evitar riesgos a los socios de los centros de convivencia de personas mayores y a través del servicio de teleasistencia.

Llegado el momento, se pondrán en marcha diferentes medidas para reducir los riesgos a los que puedan están sometidos los trabajadores municipales y las empresas concesionarias por estrés térmico. Entre ellas figura la flexibilización horaria, el aumento de la rotación de turnos o la organización de equipos de trabajo de al menos dos personas para poder detectar síntomas de sobrecarga térmica.

La hidratación, elemento clave

La hidratación es una de las claves de autoprotección en períodos de altas temperaturas. En este sentido, el Ayuntamiento de Zaragoza ha reforzado en los últimos años la red de agua pública y elementos de confort climático de la ciudad. Como novedad, recientemente se han puesto en marcha tres dispensadores de agua fresca en el Balcón de San Lázaro, el Frente Fluvial y el Parque Grande José Antonio Labordeta, que se suman a las 697 fuentes municipales —aproximadamente el 75% en vía pública y el 25% en parques y jardines— disponibles, que están todas geolocalizadas en la sede electrónica municipal.

Recordamos que también distintos centros cívicos disponen de fuentes con agua fresca para beber: Casetas, Delicias, La Cartuja, Oliver (Manuel Vázquez Guardiola), Río Ebro - Edif. José Martí, San José y Valdefierro.

Como complemento al agua de consumo directo, la ciudad ha ampliado los "puntos de refresco" para mitigar los efectos de las olas de calor y crear microespacios de confort. Tras la primera instalación en 2024 en la calle Duquesa Villahermosa (junto a Delicias), en 2025 se ejecutaron cuatro más en plaza Albada, plaza Donante de Órganos, Andador Luis Puntes y Bulevar Corredor Verde.

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El componente lúdico y familiar también ha avanzado con la incorporación de juegos infantiles de agua, con los "remojachicos" del Parque de la Tolerancia (Actur) y la plaza Bámbola, de Valdespartera.