Zaragoza sube la temperatura antes de tiempo: “Si te obsesionas con el calor lo pasas mucho peor”

El calor extremo ya no espera a julio o agosto para instalarse en Zaragoza. Ni siquiera a junio. Este año ha llegado antes incluso de terminar mayo. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este fin de semana y el inicio de la próxima semana temperaturas que podrían rozar los 40 grados en la capital aragonesa, cifras impropias para estas fechas y que incluso podrían llevar a la ciudad a batir su récord histórico de temperatura en un día de mayo.

Si hay un colectivo que sufre especialmente esta situación es el de quienes trabajan al aire libre. Jardineros, repartidores, obreros, barrenderos, policías locales, controladores de estacionamiento o repartidores de paquetería, por poner algunos ejemplos, afrontan jornadas agotadoras bajo un sol cada vez más duro.

“Uno no se acostumbra a trabajar con estas temperaturas”, explica un jardinero de una urbanización zaragozana. “En los últimos años el calor se está adelantando. No es normal que mayo sea así”. Su estrategia es adelantar la jornada y aprovechar las primeras horas del día. “Si conoces el sitio sabes dónde da el sol y dónde hay sombra. Intentamos trabajar en las zonas más frescas durante las horas de más calor”, cuenta.

Javier, trabajador de la construcción, coincide en esa sensación de desgaste constante. “Hay momentos en los que parece que te falta el aire”, relata. “Empezamos pronto para evitar las horas más fuertes, pero aun así a las doce del mediodía ya es insoportable. El asfalto y el hormigón devuelven todavía más calor”.

Los repartidores son otro de los colectivos más expuestos. Pasan horas recorriendo la ciudad con paquetes y comida para llevar. “Ya se nota que las temperaturas están subiendo”, reconoce David, repartidor de paquetería. “Por la mañana intentamos agilizar porque por la tarde sí que pega fuerte el calor”. Aun así, asegura que de momento lo lleva “bien”, aunque admite que si las temperaturas siguen subiendo “ya veremos”.

David intenta combatir el calor como puede. “Voy buscando la sombra por las calles y eso alivia un poco. Además, como voy de portal en portal, cuando estás dentro refresca algo”. Y aunque evita dramatizar, reconoce que trabajar así pasa factura: “No sé si es un castigo, pero se nota”.

Para Diego, trabajador de mantenimiento de la vía pública, la clave está en la prevención. “Lo primero es estar constantemente hidratado y protegido con crema solar. Y la gorra es imprescindible para evitar insolaciones”. Asegura que el cuerpo todavía no ha tenido tiempo de adaptarse. “Hemos pasado prácticamente del frío a esto de golpe. El cuerpo no se acostumbra nunca; otra cosa es intentar llevarlo de la mejor manera posible”.

En su caso, además, no existe la posibilidad de modificar horarios para evitar las horas centrales del día. “Hay veces que la gente se queja del ruido si empezamos antes”, lamenta. Y resume la situación con claridad: “El trabajo hay que hacerlo, pero hacerlo con estas temperaturas es como un castigo”.

Un trabajador maneja una máquina durante su jornada laboral. / Laura Trives

Los trabajadores de la zona azul también afrontan jornadas especialmente duras. Uno de ellos asegura que la clave está en “llevar bien la respiración y buscar siempre la sombra”. “En Zaragoza te tienes que acostumbrar a todo: frío, aire, lluvia repentina y calor sofocante”, explica. Y aunque bromea diciendo que lo peor de su trabajo es “poner denuncias”, enseguida se pone serio: “No hay que dejar que la cabeza te gane. Si te obsesionas con el calor lo pasas peor”.

También quienes trabajan para entidades sociales notan el impacto de este episodio de calor adelantado. “Son las diez de la mañana y ya ves lo que te espera”, explica una vendedora de Cruz Roja. “Casi no se puede estar en la calle. Hay que buscar la sombra”. Aun así, asegura que afronta el trabajo con otra perspectiva. “No lo veo como un castigo porque estoy colaborando con una entidad social. Lo hago con gusto”.

Eso sí, tiene claro qué condiciones son más difíciles de soportar: “Se pasa peor con calor que con frío. Hay más peligros para la salud”.

El calor llega antes

Desde el servicio de limpieza de las calles de Zaragoza también resumen la situación de forma sencilla: “Agua y más agua”. Uno de sus trabajadores explica que intenta alternar continuamente zonas de sombra y de sol para aguantar mejor la jornada. “Voy chipiado. No queda otro remedio más que trabajar y aguantar”, dice resignado.

Con años de experiencia en la calle, asegura que el cuerpo termina adaptándose “siempre que hayas trabajado así toda la vida”, aunque reconoce que cada vez el calor llega antes. “Sí que he notado que cada vez empieza antes. Luego puede bajar un poco, pero hay que aguantar”.

El calor no solo afecta a quienes trabajan en plena calle. Carmen pasea este viernes por Zaragoza protegida con un paraguas para intentar aliviar la sensación térmica. “Es que si no es imposible aguantar”, comenta entre risas. Aun así, reconoce que piensa especialmente en quienes no pueden refugiarse del sol. “Para ellos es mucho peor, qué duda cabe”.

Raquel asiente mientras busca una zona de sombra. “Lo trataremos de aguantar lo mejor posible. Esto es insufrible, pero en Zaragoza es lo que tenemos. Pasamos del frío al calor sin darnos cuenta”, termina.