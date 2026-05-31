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Abre una tienda especializada en el dulce portugués más famoso del mundo en el corazón de Zaragoza

Natas D'Ouro, especializado en pasteles de nata, ha elegido la calle Alfonso para su primer local en la capital aragonesa

Un pastel de nata, el famoso dulce portugués que se podrá comer en Zaragoza

Un pastel de nata, el famoso dulce portugués que se podrá comer en Zaragoza / PIXABAY

Jesús Chueca

La gastronomía portuguesa es una de las mejores del mundo, aunque para muchos sigue siendo una completa desconocida. El bacalao, la francesinha, la feijoada, las tripas o las bifanas son algunos de los platos lusos más populares entre locales y extranjeros. Además, nuestros vecinos cuentan con una variada oferta de dulces entre los que destacan los pasteles de nata, los ovos moles de Aveiro, el pan de Lo, la baba de camelo o la serradura. Sin duda, el dulce más famoso es el pastel de nata, que se puede comer en todos los puntos de Portugal, aunque los más famosos son los Pastéis de Belém que se venden en la zona más turística del barrio lisboeta.

Zaragoza contará próximamente con un local especializado en pasteles de nata. Natas D' Ouro ha anunciado su llegada a la capital aragonesa a través de un cartel en la puerta de su futuro local en la calle Alfonso. Se trata de un negocio con locales en el norte de Portugal y España que elabora tanto pasteles de nata tradicionales como otros más novedosos de sabores - chocolate, limón, naranja o caipiriña- destacando sobre todo el de vino de Oporto. "Partiendo de la tradicional receta de los pasteles de nata portugueses, hemos creado nuestra propia receta, con un hojaldre más crujiente y una crema suave", explican desde la web Natas D' Ouro.

Local de Natas D' Ouro en Sant Cugat

Local de Natas D' Ouro en Sant Cugat / NATAS D'ouro

Natas D' Ouro siempre elige localizaciones estratégicas para que sus tiendas funcionen y por eso ha elegido la calle Alfonso de Zaragoza, un lugar histórico con mucho movimiento de vecinos y turistas durante todos los días de la semana. Cabe recordar que la céntrica calle sigue inmersa en un periodo de transformación dejando atrás los negocios tradicionales e imponiéndose establecimientos gastronómicos de todo tipo como heladerías, cafeterías e incluso de locales de patatas fritas.

El nuevo negocio portugués, con origen en la tradición pastelera de Braga, no dará solo la oportunidad a los clientesde Zaragoza de comer pasteles de nata sino que también podrán acompañarlo de vino de Oporto de la bodega Borges. "La combinación resultante de juntar las tradicionales natas con el exquisito vino de Oporto Borges es una combinación única que te transportará a orillas del Duero con un solo bocado", analizan desde la propiedad lusa.

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Un pastel de nata en una imagen de archivo

Un pastel de nata en una imagen de archivo / PIXABAY

Con esta próxima apertura, Zaragoza vuelve a apostar por la gastronomía portuguesa. Hay muy pocos restaurantes que sirvan platos lusos en la capital aragonesa. En Utebo se encuentra Sabores de Portugal donde podrás probar francesinha y bacalao mientras que en Santa Isabel está la Tabernalia de los Estudiantes regentados por un matrimonio portugués que también elabora algún plato de su país.

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