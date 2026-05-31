Cierra un histórico negocio de Zaragoza tras casi 30 años siendo el refugio creativo del barrio: “Vendíamos nuestras ideas”
Burga Interiores es un negocio que se define por ofrecer soluciones personalizadas y acompañamiento a sus clientes y pondrá fin a su actividad el próximo 31 de julio
Burga Interiores, el emblemático comercio de decoración fundado en 1994 por Susana Burgos, afronta sus últimos meses de actividad tras convertirse en punto de referencia de varias generaciones en la calle Princesa, 14 de Zaragoza. El cierre, previsto para el 31 de julio, pondrá fin a una trayectoria marcada por la cercanía, la creatividad y una forma de entender el oficio que hoy resulta artesanal.
La historia comenzó en un pequeño local ubicado en la calle Mariano Royo, donde Burgos abrió su primera tienda. Allí, permaneció hasta 1999 acogida por un vecindario que, como recuerda, le acogió "maravillosamente”. Años después, se incorporó Esther Martínez, su socia, con quien compartió una etapa de trabajo intenso sobreviviendo a momentos duros, destacando la crisis inmobiliaria de 2008.
En 2021, llegó el primer cierre de etapa del comercio con la jubilación de la segunda socia. No obstante, la relación entre ambas quedó demostrada hace unos meses, cuando a Burgos le operaron de un problema cardíaco obligándola a interrumpir sus labores habituales. Su antigua socia regresó a la tienda para sustituirla y mantener el negocio en pie durante ese periodo.
El local, un entresuelo convertido en vivienda-muestrario, fue durante dos décadas un espacio donde los clientes podían imaginar cómo sería su propio hogar. Allí se acumulaban lámparas, tapicerías, pequeños muebles, cojines y artículos seleccionados con mimo. Actualmente, tras meses de liquidación, apenas queda género en el escaparate.
Burga Interiores no es una tienda al uso. Ofrecía soluciones, acompañamiento y una forma de trabajar que se basaba en entender las necesidades del cliente. “Éramos su salvavidas”, resume Burgos. El servicio incluía visitas a domicilio, asesoramiento personalizado y reformas básicas en pisos destinados al alquiler. “Vendíamos nuestras ideas”, explica.
Desde que se colocó el cartel de cierre hace tres meses, los vecinos han ido pasando por la tienda a despedirse, comprar algún recuerdo o agradecer los años de servicio. Burgos vive este proceso cómo un “duelo bonito”, una mezcla de nostalgia y gratitud que muestran el vínculo construido con el barrio. ”Merece la pena sacrificar algunas partes de tu vida personal por un proyecto propio”, asegura.
Equilibrio entre vida familiar y negocio
Asímismo, recuerda que, antes existía un apoyo familiar y bancario que hoy es más difícil de encontrar. Este año señala que se han jubilado cuatro comercios históricos de la zona, un síntoma de la ausencia de relevo generacional en el pequeño comercio. Desde un principio, la prioridad de esta empresaria era lograr tener un equilibrio entre calidad de vida familiar y negocio, algo que ha podido hacer posible con paciencia y dedicación.
Burga Interiores finaliza una etapa con el cierre de su tienda este 31 de julio, pero se ha ganado el cariño y el respeto de los vecinos para siempre.
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