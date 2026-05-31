Estadio, viviendas de lujo y residencias: el histórico barrio de Zaragoza que cambiará su aspecto para siempre

Las transformaciones urbanas han ido dibujando el aspecto actual de Zaragoza en respuesta a múltiples factores demográficos y sociales provocados por variables que van desde el éxodo rural de la segunda mitad del siglo XX hasta la modernización de la ciudad en los 90 y los 2000, acelerada con la celebración de la Expo en 2008. Pero cada barrio tiene su propia historia, sus propias características, y una relación con otros procesos que, de forma directa o indirecta, tejen su identidad. En ese sentido, la de Romareda es una de las zonas consolidadas que más cambios va a sufrir en los próximos cinco o diez años, empezando, claro, por el nuevo estadio de fútbol.

Los paralelismos con el pasado son claros. En los años 40, las monjas clarisas de Santa María de Jerusalén se trasladaron desde Independencia hasta la prolongación de Gran Vía, bautizada años después como paseo Isabel la Católica. Desde ahí vieron el desarrollo de un barrio que tuvo en la construcción del hospital Miguel Servet y del campo de fútbol de La Romareda sus dos hitos más simbólicos. Hoy, casi un siglo después, una nueva macrooperación urbanística dará una salida al solar donde se ubicaba el convento.

Los suelos, comprados por seis millones de euros en 2019 por la family office aragonesa Bancalé, acogerán 220 viviendas de lujo que, en principio, estarán construidas en 2030. El compromiso es que un tercio de las mismas se destine a alquileres de larga duración, pensados especialmente para el personal sanitario. Todo, en un barrio que algunas agencias inmobiliarias, como Propiso, definen como el "más caro" de Zaragoza, con una media de 3.200 euros el metro cuadrado y ventas muy rápidas, ya que al ser una zona tan consolidada apenas hay obra nueva en el entorno más cercano.

Jaime Galindo / Ayuntamiento de Zaragoza

En esa línea, según Propiso, las casas en venta en Romareda apenas están en el mercado entre 30 y 60 días. En otro portal, Idealista, los pocos pisos que hay anunciados en la zona (calle Juan II, avenidas Juan Pablo II y Juan Carlos I, calle Violante de Hungría, etc.) parten de no menos de 325.000 euros y en algunos casos saltan la barrera de los 600.000.

La operación 'skate park'

Siguiendo con la parte inmobiliaria, el Ayuntamiento de Zaragoza lanzó hace más de un año dentro del distrito Universidad, del que forma parte el barrio Romareda, la operación skate park, junto al Pirulí de Vía Hispanidad y a poco más de diez minutos a pie de La Romareda. El objetivo era recalificar los suelos donde hoy hay equipamientos deportivos como los campos de fútbol del Hernán Cortés, para vender el suelo y recaudar en torno a 50 millones de euros, permitiendo la construcción de un máximo de 476 viviendas de lujo.

Una de las protestas por la operación 'skate park' de Vía Hispanidad. / Rubén Ruiz

La iniciativa ha recibido más de 2.000 alegaciones por parte de los vecinos, que entre otras cosas aseguran que, además de perder un equipamiento, la llegada de cientos de vecinos nuevos podría saturar los servicios del barrio. En el consistorio han reconocido públicamente que, pese a que la operación sigue adelante, su aspecto final podría ser más moderado.

Es decir, con menos viviendas, que de hecho algunas se distribuían en una gran torre de 22 plantas y casi 70 metros de altura. Por el momento, la venta de suelos permanece en stand by y no parece que vaya a solucionarse en el corto plazo. No está contemplada en el capítulo de los ingresos previstos en los presupuestos municipales de 2026 y nadie descarta ya que la iniciativa acabe judicializada, extremo al que aún no se ha llegado.

Equipamientos

Más allá de las viviendas, también se van a impulsar nuevos equipamientos, públicos y privados, en el distrito. Uno de ellos, ya en construcción, el demandado centro cívico de Vía Hispanidad, cerca del Pirulí. Por otro lado, la transformación de los suelos del convento de Jerusalén vendrá acompañada de dos equipamientos privados.

Uno está ya definido, un geriátrico con entre 120 y 150 plazas que deberá gestionar algún operador aún por concretar, aunque en el sector hay bastante interés. El segundo, a priori, será una residencia sanitaria con algunos pisos en formato coliving para los familiares de los pacientes que requieran de un ingreso largo en el Servet. Este uso no es seguro al 100%, y aquí es donde entra en juego el Ibercaja Romareda.

Parcela donde estuvo durante años el antiguo convento de Jerusalén en Zaragoza. / Jaime Galindo

Y es que lo que es seguro es que este segundo equipamiento privado será complementario a los usos terciarios del futuro estadio, cuya inauguración está prevista para 2027 y que tiene posibilidades que van desde un hotel hasta una residencia de estudiantes.

Cambios urbanos

Todos estos desarrollos urbanísticos que hay planteados, y que están en distintas fases, provocarán igualmente cambios en los viarios. Todo el entorno del estadio de La Romareda se reformará en los próximos meses para dar continuidad al bulevar de Isabel la Católica, con obras en las calles Luis Bermejo y Jerusalén y una renovación de la plaza Eduardo Ibarra, donde confluyen tanto el fútbol como la cultura, esta en el Auditorio.

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A su vez, el futuro de la pastilla del convento de Jerusalén traerá consigo una nueva calle que conectará Isabel la Católica con Álvaro Bazán. Eso, sin contar los nuevos viales que se generarían si sale adelante, de una forma u otra, la operación skate park. Un barrio, en definitiva, 2.0.