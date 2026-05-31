Mariquitas, avispas y chinches aliadas: Zaragoza apuesta por la naturaleza para frenar las plagas del arbolado
El consistorio ha liberado más de 225.000 insectos beneficiosos sobre casi 3.000 árboles para combatir plagas de forma natural
El Ayuntamiento de Zaragoza ha concluido una campaña de control biológico de plagas en la que ha liberado 225.273 insectos beneficiosos sobre 2.847 árboles de la ciudad y sus barrios rurales con el objetivo de reducir la presencia de pulgón, psila y cochinilla mediante métodos naturales y de bajo impacto ambiental.
La actuación, desarrollada entre el 5 y el 26 de mayo de 2026 por el área de Medio Ambiente y Movilidad, se enmarca en la estrategia municipal de gestión y conservación de las zonas verdes. Los trabajos se han llevado a cabo en cerca de 30 puntos del término municipal sobre especies arbóreas especialmente sensibles a estas afecciones.
Según ha informado el consistorio, esta medida responde a los criterios de gestión integrada de plagas, que priorizan la prevención y el empleo de tratamientos biológicos para reducir el uso de productos fitosanitarios convencionales.
La consejera de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha destacado “el valor de lograr las mejores condiciones posibles para los árboles de la ciudad utilizando los propios medios que nos ofrece la naturaleza” y ha señalado que estos insectos son “nuestros aliados” para fomentar la biodiversidad y avanzar en la renaturalización de los espacios urbanos mediante el control de plagas.
Durante la campaña se han empleado distintas especies de fauna auxiliar seleccionadas en función de la plaga a combatir y de las características del arbolado. Entre ellas figuran Anthocoris nemoralis, una chinche depredadora; Adalia bipunctata, conocida como mariquita de dos puntos; Aphidius colemani, una avispa parasitoide de pulgones; y Cryptolaemus montrouzieri, utilizado para el control de cochinillas.
El Ayuntamiento ha explicado que estos organismos actúan de forma natural sobre las poblaciones de insectos perjudiciales, ayudando a mantenerlas por debajo de los niveles que requieren intervención y favoreciendo una gestión más respetuosa con el entorno urbano, la biodiversidad y la salud de las personas.
La campaña ha incluido diferentes especies ornamentales y de alineación urbana presentes en parques y calles de Zaragoza, entre ellas diversos tipos de arces, árboles del amor, chitalpas, hibiscos, perales de flor y catalpas.
El consistorio ha recordado que la presencia puntual de pulgones, psilas o cochinillas forma parte de la dinámica habitual de los ecosistemas urbanos y que las intervenciones se planifican tras un seguimiento técnico que evalúa la evolución de las poblaciones, el estado del arbolado y el posible nivel de afección o molestia generado.
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