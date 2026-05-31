Rosales no se rinde y vuelve a salir a la calle por el solar elegido para las 192 viviendas públicas: "Necesitamos servicios"

Ha sido la tónica habitual desde que se anunció el proyecto, hace ya dos años, y por segunda vez en lo que va de semana los vecinos del barrio zaragozano de Rosales del Canal han vuelto a salir a la calle para clamar contra el solar elegido para construir 192 viviendas públicas, entre las calles Tchaikovsy y Richard Strauss y cuyas obras no tardarán tras haber sido adjudicadas por el Gobierno de Aragón al grupo Lobe y Urbania (el lote completo era de 640 pisos para alquiler asequible, con otras promociones en Miralbueno).

Con pancartas que proclamaban que "Rosales necesita servicios", "Necesitamos equipamientos" o "¡Que no nos roben nuestro solar!, alrededor de 300 vecinos han hecho visible su malestar, como ya sucediese el pasado jueves en el pleno municipal del Ayuntamiento de Zaragoza. La polémica nace a raíz de la parcela escogida, frente al centro cívico y calificada por el planeamiento urbano como un solar de equipamientos, de titularidad municipal.

En cambio, el Gobierno de Natalia Chueca ha cedido la pastilla a la DGA para su programa Más Vivienda y, tal y como ha sucedido en varios barrios de Zaragoza, el Ejecutivo autonómico ha hecho uso del único artículo que aplica, el 15, de la ley estatal de vivienda. Una norma que permite, en zonas con una demanda latente importante, aprovechar suelos dotacionales para construir viviendas públicas. Una decisión que los vecinos de Rosales no comparten, tal y como se ha reflejado en varias manifestaciones en el propio solar, la última la de este domingo, organizada por la asociación Entrelagos.

Manifestación de los vecinos de Rosales del Canal, este domingo. / Miguel Ángel Gracia

Dos versiones

Se trata de una polémica en la que coexisten dos versiones y que se ha extendido por el resto de barrios de la capital aragonesa. La oficial, la de las administraciones, defiende que gracias a ella se han podido impulsar 3.000 viviendas públicas en lo que va de legislatura, algunas de ellas ya en construcción y otras a expensas de iniciar las obras, como es el caso de Rosales del Canal.

Pancartas en la manifestación de Rosales del Canal, este domingo. / Miguel Ángel Gracia

Del mismo modo, desde el consistorio insisten en que hay suelos dotacionales suficientes para equipamientos en todos los distritos, más allá de los que ahora se aprovecharán para construir pisos públicos. Por contra, las agrupaciones vecinales de otros barrios como Parque Venecia o Arcosur también han mostrado su desacuerdo con las parcelas escogidas en sus respectivas calles para levantar estas promociones de alquiler asequible.

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En estos dos últimos casos, los representantes vecinales se reunieron hace una semana en la consejería de Fomento con Octavio López y con el concejal de Urbanismo del ayuntamiento, Víctor Serrano. En este caso, se le ha dado la opción a las asociaciones de Parque Venecia de ofrecer un suelo alternativo y, si es viable, ambas administraciones están por la labor de modificar el proyecto. No será el caso de Rosales, donde la decisión ya parece irrevocable.