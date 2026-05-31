Se vende espectacular piso con piscina y terraza en el barrio más demandado de Zaragoza por 355.000 euros

Si captar vecinos fuese una competición, habría tres barrios de Zaragoza que ganaban por goleada al resto: Valdefierro, Arcosur y Miralbueno. Las tres zonas del suroeste de la capital aragonesa se han puesto de moda en la última década y no han parado de ganar habitantes en comparación a otros distritos que han crecido a un ritmo mucho más bajo.

Arcosur tendrá 60.000 habitantes en los próximos años y va a estar unido con el resto de la ciudad gracias a la avenida más grande de Zaragoza. El apoyo del Gobierno de Aragón, Ibercaja y el Ayuntamiento de Zaragoza es clave para que este barrio tenga más vecinos que Huesca y Teruel en la próxima década. Por otro lado, Valdefierro ha dejado poco a poco de ser un barrio con alma de pueblo. Los bloques de pisos siguen levantándose a toda velocidad junto a la Vía Verde y su fusión con Miralbueno y Oliver no es una realidad porque la antigua carretera de Madrid sigue actuando como frontera.

El barrio preferido por las parejas más jóvenes durante los últimos tiempos ha sido sin duda Miralbueno donde se van a seguir construyendo nuevas viviendas en los próximos años tal como ha anunciado recientemente el Gobierno de Aragón, ya que algunas de ellas serán de alquiler asequible. También se levantarán promociones en solares vacíos en la zona más próxima al barrio viejo junto a la Ronda Oliver.

Uno de los solares donde se levantará vivienda nueva en el barrio de Miralbueno de Zaragoza. / Miguel Ángel Gracia / MIGUEL ANGEL GRACIA

Tres grandes dormitorios

El 'boom' de Miralbueno también ha provocado una subida en los precios de sus viviendas tal como recoge eIdealista. "Atraviesa un periodo de notable dinamismo y revalorización, consolidándose como una de las zonas residenciales más pujantes de Zaragoza", explican desde el portal inmobiliario. El precio medio de la vivienda en este distrito se sitúa en los 2.376 euros, un 10% más que el año pasado.

Además de ser más cara, la oferta es cada día menor en Miralbueno y los pocos pisos y casas disponibles vuelan cuando se publican en cualquier portal. Echando un vistazo a tucasa.com, hemos encontrado a la venta un impresionante piso con piscina y enorme terraza por 355.000 euros. Esta vivienda se encuentra en la plaza Lagos Azules, tiene 132 metros cuadrados y combina un diseño moderno, amplio y mucha luminosidad.

Terraza del piso a la venta en Miralbueno / TUCASA.COM

Una de las partes más intersantes del piso es sin duda su gran salón con salida a la terraza con una panorámica sobre la plaza Lagos Azules. La cocina, que está reformada y totalmente equipada, tiene acceso a una segunda terraza más pequeña. La parte de noche tiene tres grandes dormitorios dobles por lo que está vivienda en Miralbueno es ideal para grandes familias. El dormitorio principal tiene 14 metros cuadrados, armario empotrado, baño en suite con ventana y acceso a la gran terraza. Los otros dos dormitorios son igual de funcionales.

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El piso se completa con dos baños, uno en suite en el dormitorio principal y otro para invitados con plato de ducha. Tal como explican desde tucasa.com, esta vivienda tiene calefacción central con contadores individuales, aire acondicionado por conductos en toda la vivienda. Además, en el precio está incluida una plaza de garaje grande, trastero y una zona común con piscina, césped natural y parque infantil.