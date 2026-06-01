Adiós al verano adelantado en Zaragoza: se avecina un giro del tiempo que desplomará las temperaturas
Los próximos días estarán marcados por un tiempo primaveral que verán una caída abrupta de los termómetros antes de que llegue el fin de semana
De quedarse a pocas décimas de pulverizar el récord de calor en mayo a volver a sacar las chaquetas a primeras horas del día en menos de una semana. Zaragoza ha dejado atrás un episodio de calor sin precedentes que disparó los termómetros muy por encima de los 30 grados durante casi 10 días y que en el conjunto de Aragón valió, en este caso sí, para fijar un nuevo récord en el quinto mes del año.
La llegada del verano climatológico va a ser sinónimo, paradógicamente, de un retroceso significativo de las temperaturas, primero para recuperar los valores más propios de este momento del año y después, por unas horas, para volver atrás varias semanas en el calendario.
El primer alivio ya se sintió en la capital este pasado domingo gracias a la entrada del cierzo que trajo un considerable respiro a los zaragozanos de casi 5 grados. La tregua previsiblemente va a tener continuidad este lunes, con el mercurio moviéndose en torno de los 30 grados.
Del tiempo primaveral al bajón de temperaturas
En realidad, la novedad estará en recuperar los valores y el tiempo propio del momento del año en el que estamos después de varias semanas anómalas. Por delante va a haber días de sol, cierta estabilidad meteorológica, alguna que otra nube y cierzo que no se prevé especialmente incómodo.
Así será durante el inicio y la mitad de la semana, con temperaturas que se van a mover sobre los 30 grados de máxima, quizás algo menos durante alguna jornada, y mínimas que irán perdiendo grados conforme vayan avanzando los días. Después de registrar las primeras madrugadas tropicales, las noches van a volver a ser mucho más benignas.
El giro más radical del tiempo vendrá, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), a las puertas del fin de semana. El viernes, las temperaturas caerán de manera tan abrupta como lo hicieron este pasado domingo. La diferencia es que esa tregua del calor se convertirá, para los más frioleros, en fresco por momentos.
Y es que la máxima prevista para el viernes será de 24 grados, un par de grados por debajo de lo habitual para la primera semana de junio que dará la sensación de ser más al estar acostumbrados a que los termómetros suelan picar hacia arriba por sistema. Esa madrugada y la siguiente, la del sábado, serán especialmente frescas en Zaragoza, con valores que caerán hasta los 12 grados, garantizando unas primeras horas tras el amanecer donde más de uno tirará de nuevo de chaqueta.
De cara al fin de semana, las previsiones adelantan una nueva subida de las temperaturas, hasta los 31 grados el sábado y hasta los 35 el domingo.
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