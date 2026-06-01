El Aeropuerto de Zaragoza 'estrena' conexión directa con Cuarte, Utebo o Puerto Venecia

El Aeropuerto de Zaragoza ya es destino directo para localidades como Utebo, Garrapinillos o Cuarte de Huerva, y para emplazamientos tan transitados en el entorno de la capital aragonesa como Plaza o Puerto Venecia. La línea 700 de autobús, estrenada hace poco más de un año, suma desde este lunes una parada más, en la terminal zaragozana, que pretende mejorar las conexiones del aeropuerto y facilitar la llegada desde localidades que cada vez tienen más habitantes en la creciente área metropolitana de la capital aragonesa.

El cambio en esta línea 700 es mínimo, pero importante para sus usuarios. Solo añade una parada a su recorrido y dejará de obviar el Aeropuerto de Zaragoza para entrar directamente en la terminal. De esta manera, los vecinos de estos municipios podrán utilizar esta única línea de bus para acudir a sus viajes o vuelos desde el aeropuerto de la capital.

La nueva parada que añade la línea 700 a su itinerario no cambiará sustancialmente la ordenación del Aeropuerto de Zaragoza. El estacionamiento se situará en el mismo lugar en el que para el autobús 501. Garrapinillos, Casetas, Plaza o Cuarte de Huerva son algunos de los emplazamientos que desde este lunes ya se conectan con la terminal.

Se trata de la Línea 700, que comenzará a prestar servicio diariamente a las 6:00 en la parada del barrio rural zaragozano ubicada junto a la residencia Entre Álamos, para continuar hacia Casetas y Utebo, donde realizará seis paradas, volver a entrar a Garrapinillos (11 paradas), recorrer la plataforma logística Plaza, donde los viajeros podrán subir y bajar en la Avenida Diagonal, 21 y en el Centro Comercial Plaza Imperial, y proseguir para acabar su recorrido junto al bulevar de Cuarte de Huerva a las 7:20. Diez minutos después, a las 7:30, iniciará el recorrido en sentido inverso. Los domingos y festivos se suprimirá la primera de las seis frecuencias diarias, con lo que el servicio comenzará a prestarse a las 9:00 desde la residencia Entre Álamos y a las 10:30 desde Cuarte de Huerva.

La línea 700 pertenece al Lote 19 del mapa concesional que ha desarrollado en los últimos tiempos el Gobierno de Aragón para el entorno de Zaragoza. Unos 80.000 vecinos, sumando los municipios del entorno, se verán beneficiados de esta nueva conexión con el aeropuerto.