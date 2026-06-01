El barrio de Zaragoza que acaba de ser radiografiado por un grupo de alumnos: "Su historia es la de la democracia española"

“La historia del Actur es la historia de la democracia española”. Con esta frase describe Daniel García Nieto, profesor del IES Miguel de Molinos, el barrio en el que ejerce la enseñanza secundaria. El reto, explica, es trasladar a sus alumnos esa realidad con fuentes que vayan “más allá de los libros”. Así nació el proyecto educativo, que cuenta para nota en esta tercera evaluación, que han realizado varios estudiantes de 2º y 4º de la ESO, a raíz de una propuesta nacida en el propio seno del departamento de Historia y Geografía de uno de los principales institutos públicos de la margen izquierda de Zaragoza.

Una iniciativa para explicar el desarrollo de esta parte de la capital aragonesa desde los albores de los años 70 y que se ha expuesto en los pasillos del centro en los últimos días y en la que han participado vecinos históricos del barrio, familiares, conocidos, miembros de la asociación vecinal Actur–Rey Fernando y la junta de distrito. En total, se han realizado 40 entrevistas y una línea temporal, que se puede consultar tanto en español como en francés (el programa bilingüe ha sido uno de los hitos recogidos en la misma), y que recoge desde la construcción del puente de Santiago hasta la actualidad.

“Va un poco en la línea de la legislación actual, de la Lomloe. Se trata de plantear un aprendizaje que tenga un pie en la sociedad y que los críos conozcan que hay muchas fuentes más allá de los libros o los mapas”, cuenta García Nieto, uno de los impulsores del proyecto.

Varios vecinos, durante la presentación del proyecto en el IES Miguel de Molinos. / S. E.

Así, varios grupos de alumnos han podido aprender la historia contemporánea del barrio a través de la investigación y de las conversaciones con personas que, en algunos casos, vivían en el Actur incluso antes de que existiese. De esta forma, los alumnos se han empapado, a través de testimonios directos, de la realidad del barrio y del país en los estertores del franquismo y los primeros años de la democracia.

Los testimonios

Félix Bosque vivía con su familia en una explotación agraria de Ranillas y les explicó a los estudiantes de 2ºA como el franquismo les expropió las tierras “a la fuerza”. Jesús Lacasa recordaba el fallido proyecto de instalar un reactor nuclear donde hoy está el CPS. La urbanización Kasan era lo único que existía en el Actur en 1976, como recordaba Luis, quien rememora como las vías del tren “la rodeaban”. Pepe también admitía que, cuando era joven, iban a las fiestas de Juslibol “por las alcantarillas”, que se hicieron “antes que las casas” y servían para “evitar el calor”.

En las vidas de todos estos personajes se traslada el pasado del Actur, con un trasfondo que va más allá del urbanismo. “Han conocido la historia de gente que vivía en chabolas antes de que naciera el barrio y ahora están perfectamente integradas. Ahora que está tan de moda decir que la democracia no sirve, está bien que conozcan a personas que sin ella no tendrían un hogar”, afirma García Nieto.El futuro tampoco ha pasado desapercibido.

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