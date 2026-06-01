Nueva guía de buenas prácticas ante la muerte: "Muchos profesionales sanitarios no tienen herramientas"

La relación de las sociedades occidentales todavía está cargada de miedos y tabús. Una realidad menos frecuente de lo que parecería en los ámbitos sociales y sanitarios, pero que aún marcha las relaciones con los pacientes en los últimos copases de la vida. Con la intención de seguir superando barreras, la fundación Mémora ha presentado este lunes en Zaragoza la guía Pacificar el final de vida con la que buscan orientar a los profesionales en la mejora de la calidad asistencial.

El director de desarrollo de la entidad, Josep París, asume que el documento busca mejorar el proceso de muerte, algo que compete a toda la sociedad. "Muchos profesionales no tienen herramientas ante un momento así, pues ellos se han formado para salvar vidas y no para acompañar en la muerte", explica. Así, el documento que se trasladará a todos los especialistas que los soliciten ofrece orientación tanto para personal sanitario y del ámbito social como para el público en general para mejorar la calidad asistencial y humana en esta etapa vital, centrándose en la atención integral a la persona, la gestión de su entorno y la importancia de respetar su autonomía y sus decisiones para “morir en paz”.

La guía ha sido elaborada en colaboración con la cátedra Ethos de la universidad Ramon Llull y en el marco de la jornada de este lunes se llevará a cabo la conferencia Pacificar el final de la vida: Un reto ético y humanístico, a cargo del filósofo, teólogo y escritor Francesc Torralba. También se aborda la importancia del acompañamiento familiar a través del diálogo Vencer el miedo a la muerte, dirigido por Karla Islas, testimonio en primera persona, y la periodista Gemma Bruna. Asimismo, los especialistas hablarán sobre la elaboración y construcción de esta guía desde una perspectiva multidisciplinar. "Durante los procesos del final de la vida afloran muchas emociones: miedo, incertidumbre, vulnerabilidad o angustia, entre otras", incide París.

Consciente de la necesidad de acompañar en estos momentos tan delicados, la fundación Mémora impulsa espacios de reflexión y recursos que ayudan a atravesar este final. "En una sociedad donde la muerte sigue siendo un tema tabú, muchas personas experimentan este momento crucial en entornos impersonales y con un acompañamiento insuficiente, lo que provoca angustia tanto a ellas como a sus seres queridos", señalan desde la entidad. Al coloquio, que tendrá lugar en el museo Caixafórum, se han inscrito casi 300 sanitarios.