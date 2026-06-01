Ya es oficial: Zaragoza aprueba el proyecto 'Living Romareda' en los suelos de un antiguo convento

El entorno del futuro estadio de la Romareda contará con un nuevo complejo residencial. El Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado este lunes la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para dar salida a proyecto Living Romareda en los terrenos del antiguo convento de Jerusalén. Según ha destacado el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, con este avance se podrá "acabar con un vacío" en la ciudad y dotar de equipamientos a una zona en desarrollo.

La modificación, que ha contado con los votos en contra del PSOE y Zaragoza en Común, permitirá engrosar con 22 millones de euros las arcas municipales. Una cantidad que según Serrano se destinarán al patrimonio público de vivienda de la capital aragonesa.

Según los planes que se han conocido, en los antiguos terrenos del convento se construirá una torre de quince plantas y otros dos edificios de doce y siete, respectivamente. En este último se ubicarán las viviendas de alquiler de larga duración, en torno a un tercio de las 220 (unas 70), que están pensadas especialmente para personal sanitario, empleados mir, etc. A su vez, hay contemplada una residencia sanitaria, con coliving pensado para familiares de pacientes de larga duración

El cronograma de la actuación, según ha detallado Serrano, implica presentar la aprobación inicial este mes, seguramente en la comisión de urbanismo de junio. Y luego saldrá a información pública esperando que antes de fin de año se pueda impulsar la aprobación definitiva.

A la hora de analizar los detalles del proyecto, desde Vox se ha pedido que se pueda aumentar la dotación de estacionamientos, aunque en la propuesta actual ya se cumplen con los requisitos que marca la normativa urbanística. "Si se puede mejorar intentaremos hacerlo", ha indicado el concejal.

Desde ZeC y el PSOE ha optado por votar en contra a esta modificación del entorno de la Romareda, pues consideran que la obra no es de interés público, a pesar de que Serrano señala que no se produce un trasvase de edificación de otras partes de la ciudad. "Hoy en día el mero hecho de construir vivienda, del tipo que sea, ya está dotado de interés público", manifiesta, defendiendo además que se mejorará la movilidad de los vecinos, los aparcamientos y la ordenación de la parcela. Además, va aparejado de las dos residencias. "Vamos a defender las medidas que hemos adoptado para favorecer la vivienda protegida".