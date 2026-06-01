El pleno de Zaragoza vota contra los escándalos del PSOE: "Los ocho años de Sánchez han sido el mayor engaño de la democracia"

"De la A de Ábalos a la Z de Zapatero". El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha abordado este lunes tres mociones del PP (que han sido aprobadas) con el objetivo general de rechazar los escándalos que salpican al PSOE y "condenar la trama de influencias investigada en el caso Plus Ultra", en la que aparece imputado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental. También se ha aprobado "exigir al Gobierno de España explicaciones inmediatas y completas sobre los hechos investigados", así como reclamar la convocatoria anticipada de elecciones.

La alcaldesa Natalia Chueca ha intervenido cuando ya se habían aprobado las mociones defendiendo la necesidad de abordar la política nacional en un foro municipal, sobre todo rechazando que no se puede permitir que los escándalos "se conviertan en ruido de fondo". Para la regidora una institución como el pleno zaragozano "no puede mirar para otro lado". De este modo ha defendido el debate como un modo de velar por el Estado de derecho considerando que los ocho años de Pedro Sánchez han sido "el mayor engaño" de la democracia española, con quince tramas abiertas alrededor del presidente.

Abundando en esta cuestión, el concejal de Presidencia, Ángel Lorén, ha destacado que existen más de 40 investigaciones judiciales en la que "siguiendo el rastro del dinero" se ha procedido a la imputación del expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero.

Sin gestión

Por su parte, la portavoz socialista Lola Ranera ha rechazado la estrategia popular de llevar el debate nacional al pleno. Por eso ha recordado que en lo que va de legislatura ya se han pedido en la capital aragonesa dos plenos extraordinarios para pedir la dimisión de Pedro Sánchez. "Buscan hacer oposición, no gestionar", ha lamentado.

"No vamos a dejar que el PP nos dé lecciones", ha afirmado al tiempo que ha invitado a Alberto Núñez Feijóo a presentar una moción de censura. Ranera ha asegurado que el PP pretende "asaltar los cielos cueste lo que cueste" y ha acusado a los populares de actuar con "cinismo" al hablar de corrupción, al tiempo que ha reivindicado la colaboración del PSOE con la Justicia y la presunción de inocencia.

Con todo, los socialistas han asegurado que estos debates "no benefician a nadie" constatando que muy poca gente los sigue con interés. Lo cierto es que la sesión no ha alcanzado el voltaje político que en otras ocasiones revisten este tipo de iniciativas.

El concejal Víctor Serrano ha asumido que no todos los gobiernos "son iguales", pero ha incidido en que en ningún momento de la democracia española se ha vivido "una situación como esta". De hecho, la sesión ha servido para abundar en los diferentes titulares de prensa que se han publicado en las últimas semanas. Lorén ha señalado que las tramas que se han conocido "son solo la punta del iceberg de una corrupción mucho mayor", ha dicho avisando de que Zapatero está llevando al PSOE por el camino de la disolución.

Investigaciones judiciales

Por su parte, el concejal de Vox David Flores ha expresado su apoyo a las investigaciones judiciales y a la actuación de jueces, fiscales y de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, aunque ha cuestionado si el PP presenta este tipo de iniciativas por convicción o por su relación política con el PSOE. A su vez, la concejal no adscrita Marisa Gaspar ha señalado que la "sospecha" vuelve a estar sobre el PSOE a los que ha acusado de "robar a manos llenas".

También en la oposición, desde Zaragoza en Común (ZeC) han incidido que la alcaldesa solo quiere usar el caso "para dañar al adversario," por lo que reclaman que se regule la figura de todos los expresidentes "para evitar la demagogia". La portavoz Elena Tomás ha criticado que el PP ha convocado este pleno "para montar un circo mediático a costa del caso Plus Ultra, no para solucionar los problemas de Zaragoza".

Además, han pedido sustituir el texto original para instar al Gobierno estatal a impulsar las modificaciones legislativas necesarias que regulen la figura de los expresidentes y establezcan la incompatibilidad entre la percepción de pensiones o beneficios inherentes al cargo y la pertenencia a consejos de administración o lobbies de presión. "Esto afecta a Zapatero, a Aznar, a Rajoy y a Sánchez. Para todos por igual", ha subrayado la portavoz de ZeC.