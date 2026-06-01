El refugio del Papa León XIV en Zaragoza: un impresionante edificio neomudéjar con capilla rotonda, jardín interior y campo de fútbol

Con motivo del viaje del Papa León XIV a España este fin de semana —en el que no está prevista ninguna parada en Zaragoza—, vuelve a ponerse el foco en la relación indirecta que el nuevo pontífice mantiene con la capital aragonesa a través de la Orden de San Agustín. Una conexión que no pasa por una visita oficial reciente, pero que sí tiene raíces en encuentros pasados vinculados a religiosos y a la comunidad educativa agustiniana.

El colegio San Agustín de Zaragoza ha recuperado estos días esa memoria compartida con el actual Papa, Robert Prevost, durante su etapa como superior general de los agustinos. El centro educativo, ubicado en Camino Las Torres, es un complejo de inspiración neomudéjar concebido como comunidad cerrada, donde conviven actividad docente, vida religiosa e instalaciones residenciales.

El edificio principal se caracteriza por el uso del ladrillo visto y una arquitectura monumental que organiza sus espacios en torno a patios interiores. Entre sus elementos más singulares destaca una capilla de planta rotonda, poco habitual en entornos escolares, que actúa como núcleo espiritual del conjunto y concentra buena parte de la vida religiosa del centro.

Fachada de 'Agustinos', el colegio de Zaragoza que mantiene una conexión con el Papa León XIV / Colegio San Agustín

Junto a este espacio, el complejo cuenta con un amplio jardín interior que funciona como pulmón verde y zona de convivencia, además de instalaciones deportivas como un campo de fútbol. Todo ello refuerza la idea de un recinto autosuficiente, pensado no solo para la educación, sino también para la vida comunitaria de la orden agustiniana.

La relación con León XIV se remonta a encuentros mantenidos durante visitas vinculadas a la orden y a su etapa como superior general, en las que compartió tiempo con religiosos y profesores del centro. Esa conexión se entiende también a través de Míchel Olaortúa, antiguo director del colegio y posteriormente obispo de Iquitos (Perú), en cuya ordenación episcopal participó Prevost hace quince años en una ceremonia celebrada en Bilbao.

Jardín interior del colegio San Agustín de Zaragoza / Colegio San Agustín

"Caminó por nuestros pasillos"

El colegio recuperó además una fotografía de aquel acto en la que aparece el entonces líder agustino junto a Olaortúa y otros religiosos vinculados a Zaragoza. La imagen, inicialmente un simple recuerdo institucional, ha adquirido un nuevo significado tras la elección de León XIV como Papa, y ha sido reinterpretada por la comunidad educativa como parte de su propia memoria histórica.

Desde el centro destacaron la emoción vivida tras el nombramiento, subrayando que el nuevo pontífice “caminó por sus pasillos” y formó parte, aunque de manera puntual, de la vida del colegio. Profesores y religiosos recordaron su cercanía en convivencias y celebraciones, y reivindicaron la naturalidad con la que se integraba en la dinámica del centro durante sus estancias.

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Uno de los pasillos del claustro del colegio de San Agustín / Colegio San Agustín

Más allá de esta conexión indirecta con el Vaticano, el San Agustín de Zaragoza se mantiene como uno de los complejos educativos más singulares de la ciudad, tanto por su arquitectura neomudéjar como por su concepción integral de espacio educativo, religioso y comunitario.