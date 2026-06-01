Regresa el programa 'Volveremos': fechas, descuentos, saldos compartidos y otras novedades

Este miércoles se reanuda la actividad del programa más valorado para el consumo en el comercio local nacido en el seno municipal, Volveremos, que cumple ya seis años y con una primera campaña en la que los usuarios dispondrán de 1.882.000 euros de saldo, un presupuesto compartido entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón. Así lo han anunciado esta mañana la alcaldesa, Natalia Chueca, y el presidente aragonés Jorge Azcón, bajo la fórmula habitual de un 20% total de cada compra y hasta agotar el saldo.

Este programa es uno de los más esperados por los vecinos de Zaragoza y por el tejido comercial de la ciudad, puesto que contribuye de manera decisiva en los negocios que forman parte de Volveremos. El consistorio va a destinar 1.000.000 de euros para esta apertura, de los 4.500.000 euros que ha consignado en el presupuesto para 2026 y que se complementarán con los 882.000 euros del Gobierno de Aragón para esta primera campaña.

Esta edición de 2026 el Gobierno de Aragón aporta 2,9 millones de euros, que podrán ser ampliados a lo largo de la campaña. Un importe que complementarán los 72 municipios participantes en Volveremos 2025 con más de 5,5 millones de euros, con un montante conjunto de más de 8,5 millones de euros, repartidos en 3 campañas a lo largo del año.

Este año, contará con cerca de 3.500 comercios y casi 1.100.000 potenciales usuarios, el 81% de todos los aragoneses.

En 2026 se incorporan, además, los municipios de Albarracín, Arens de Lledó, Ariza, Biescas, Calamocha, Calatorao, Daroca, Formiche Alto, Laspuña, Lécera, Mazaleón, Monreal del Campo, Montalbán, Mora de Rubielos, Urriés y Utrillas.

La campaña comienza este miercoles, 3 de junio, todos los miércoles y viernes, como es costumbre, con un 10% del saldo acumulable aportado por el Ayuntamiento de Zaragoza y el otro 10% por el Gobierno de Aragón. La alcaldesa, Natalia Chueca, ha recordado que Volveremos es una herramienta muy valiosa porque "apoyar al pequeño comercio es apoyar a las familias zaragozanas. Con ella mejora la calidad de vida de Zaragoza y de los que vivimos en la ciudad. Ayuda a las familias a ahorrar en un momento de dificultad económica e impulsa el pequeño comercio que da vida a nuestros barrios y porque contribuye a mantener una ciudad más cercana, más humana y con oportunidades".

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha destacado que "el programa Volveremos Aragón tiene un efecto multiplicador colosal, pues consigue que, por cada euro invertido por la administración, el comercio local reciba más de 10 euros".

El jefe del Ejecutivo autonómico ha avanzado que "la nueva campaña de Volveremos Aragón permitirá que el tramo de ayudas financiado directamente por el Gobierno de Aragón beneficie también a profesionales autónomos y actividades de servicios. Esto supone que, además de los comercios tradicionales, podrán acogerse a los descuentos y ventajas de Volveremos sectores como peluquerías, centros de estética, servicios de fisioterapia, pequeños negocios autónomos y servicios de proximidad vinculados al comercio local".

Los usuarios sólo tienen que descargarse la aplicación móvil que está disponible en Android e iOS, registrarse con sus datos y presentar, como es habitual, el código QR que se genera en esta app para recibir su saldo del 20% del ticket de compra. Desde ese momento, podrá disponer de ese monedero electrónico para utilizarlo en compras dentro de la red de negocios que pertenecen a Volveremos y que están señalizados convenientemente.

Esta iniciativa ha mantenido un crecimiento sostenido desde que se puso en marcha en 2020 como una herramienta de respaldo a las pymes y autónomos de la ciudad en plena pandemia y ha logrado alcanzar récords de ventas y de impacto positivo directo en las cuentas de resultados de estos establecimientos. Tanto es así que, de media, cada uno de ellos ha generado en el último ejercicio más de 3.200 euros mensuales de ventas durante el año vinculados a esta aplicación.

Expansión y mejoras

A lo largo de este año, las mejoras técnicas que facilitarán al usuario la redención de su saldo, con un traspaso entre usuarios que ya será posible realizarlo en esta primera campaña. Además, los comercios ganarán en eficiencia en la gestión con novedades específicas para los negocios.

Como siempre, el Gobierno de Zaragoza ha mantenido, desde que concluyó 2025, un diálogo continuado y una planificación conjunta con todos los representantes de los comerciantes de Zaragoza para establecer los calendarios del programa general, lo que ha permitido introducir campañas en los momentos más adecuados para beneficiar a los clientes y a quienes regentan estos negocios locales.

Con el paso de los años, se han instaurado en el programa Volveremos diferentes cambios y actualizaciones que lo han permitido ganar en operatividad y en eficacia, así como en el control de la actividad económica que lo vertebra. A eso se suma la ventaja que supone la activación de campañas específicas con gran seguimiento, como las privadas que ha impulsado el sector del mueble de ACOMZA, la Vuelta al Cole o, una de las que ha ganado protagonismo, las de calles en obras, que el Ayuntamiento de Zaragoza seguirá replicando, y que en su retorno generó más de 600 transacciones y 132.000 euros en ventas.

Récords anuales

Las ventas en Zaragoza capital a través de este programa de incentivos al consumo crecieron casi un 30% en 2025 y superaron los 81.300.000 euros, la cifra más alta desde su comienzo en 2020. Es la quinta ocasión consecutiva que se produce un récord. Por cada euro de inversión pública, municipal y del Gobierno de Aragón, se generaron 10,26 euros de ventas (un euro más que en 2024) en más de 2.300 comercios de la ciudad, que se beneficiaron de 937.000 transacciones, un 30% más que en 2024.

Según los datos estadísticos del pasado año, la media de ventas con Volveremos por cada comercio beneficiario alcanza los 39.321 euros anuales, es decir, 3.276 euros al mes. Esto significa una media de ingresos en cada comercio de casi mil euros mensuales más que la campaña anterior en Zaragoza.

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Del total de operaciones, el 12,13% fue realizado por personas de otros municipios, un dato que refuerza la importancia del programa para el comercio local de Zaragoza y mide la interrelación con clientes que visitan la ciudad, entre otras cosas, atraídos por esta herramienta. Por sectores, alimentación y bebidas registró más de 23.000.000 en ventas, Muebles, Decoración y Hogar superó los 20.000.000 y confección, moda y calzados llegó a casi 11.000.000 de euros.