Dos restaurantes de Zaragoza regalarán burgers y dürüms durante 15 días a cambio de mensajes positivos en redes

Los restaurantes MakDürüm y Nola Smoke regalarán durante los próximos 15 días un total de 450 burgers y dürüms en Zaragoza dentro de una campaña que busca combatir la negatividad en redes sociales y premiar a quienes apoyen a la hostelería local en internet.

La iniciativa, que arranca este lunes 1 de junio y se prolongará hasta el 15 de junio, permitirá conseguir cada día 15 dürüms (mixtos con salsa Brazilian de Tacos) y 15 hamburguesas (Smash Original). Para participar, los clientes deberán acudir a los locales a partir de las 20.00 horas, escribir una reseña en los perfiles de Google de Nola Smoke y MakDürüm y compartir su experiencia en redes sociales.

La peculiaridad de la acción es que las reseñas no deberán estar dirigidas a las propias marcas, sino a seres queridos. La campaña propone utilizar esos espacios para escribir mensajes positivos y ofrecer a los participantes la oportunidad de decir algo bonito a quien quieran.

Descuentos del 15% para cenas en local

“Internet se ha acostumbrado demasiado rápido a criticar. Nosotros queríamos utilizar nuestras redes para hacer justo lo contrario: premiar a quienes apoyan”, explican desde ambos proyectos gastronómicos.

Además, quienes consigan su burger o dürüm gratis y decidan quedarse a cenar en cualquiera de los establecimientos podrán beneficiarse de un 15% de descuento adicional en el ticket final.

Alex Viñal, socio copropietario y chef de ambas marcas. / NOLA SMOKE

La campaña nace, según sus impulsores, como una reflexión sobre la cultura de la crítica constante en internet, especialmente en sectores como la hostelería, donde cualquier propuesta, plato o idea puede convertirse rápidamente en objeto de juicio en redes sociales o plataformas de opinión.

“Detrás de cada negocio hay personas, esfuerzo, inversión, pruebas, errores y muchísimas horas de trabajo. Parece que hoy en día cuesta más apoyar que criticar, y queríamos lanzar un mensaje diferente: no tiene que ser una moda el hablar bien a la gente, vamos a hacer de ello un hábito”, señala Alex Viñal, socio copropietario y chef.

"No buscamos reseñas perfectas"

Desde MakDürüm y Nola Smoke insisten en que la acción no busca plantearse solo como una promoción comercial, sino como una forma de convertir sus locales en espacios donde celebrar también las cosas buenas que suceden alrededor de la gastronomía y de los negocios locales.

“No buscamos reseñas perfectas ni publicidad vacía. Solo queremos recordar que detrás de cada restaurante hay personas intentando crear algo especial y que el apoyo de la gente tiene muchísimo valor”, apuntan desde la marca.

La iniciativa llega en un momento en el que cada vez más pequeños negocios reivindican el impacto emocional que pueden tener las redes sociales y las plataformas de opinión sobre proyectos que conviven a diario con la exposición pública y la presión por innovar.

“Si alguien se toma el tiempo de venir, compartir, recomendar y apoyar un negocio local, creemos que merece algo más que un simple gracias. Para mí, cuanto más das, más recibes”, añade Viñal.

Locales participantes

MakDürüm

Calle Francisco Vitoria, 31

De lunes a jueves, de 20.00 a 23.30 horas.

Viernes, sábados y domingos, de 13.00 a 16.00 y de 20.00 a 23.30 horas.

Nola Smoke

Calle Ildefonso Manuel Gil, 8

De lunes a miércoles, de 20.00 a 23.30 horas.

Jueves, de 13.00 a 16.00 y de 20.00 a 23.00 horas.

Viernes y sábados, de 13.00 a 16.00 y de 20.00 a 23.30 horas.

Domingos, de 13.00 a 16.00 y de 20.00 a 23.00 horas.

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La promoción será válida por las tardes, a partir de las 20.00 horas, hasta agotar las unidades diarias disponibles.