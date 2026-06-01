El rincón favorito de Jesús Calleja en Aragón para una ruta en bicicleta : "Es la Utah española"

El aventurero Jesús Calleja se encuentra estos días en Zaragoza, inmerso en el rodaje de un nuevo capítulo de su programa 'Volando Voy', uno de los espacios televisivos más célebres por mostrar los paisajes más reconocidos y singulares de España. En esta ocasión, el equipo ha elegido Aragón, y en concreto, la zona de Cariñena y Calatayud, un entorno de gran belleza natural que ha enamorado al presentador de televisión.

En su perfil de Instagram, Calleja compartió sus impresiones acerca de este territorio: "Estamos en la zona de Cariñena de rodaje en 'Volando voy' y a la tarde a entrenar, Calatayud es conocida por los bikers como la Utah española". Una frase que resume el espíritu aventurero del programa: descubrir rincones únicos y desconocidos del país, poniendo en valor la historia y naturaleza de cada uno de ellos.

El programa 'Volando voy', que se emite en Cuatro, combina aventura, divulgación y emoción. A través de cada episodio, Calleja y su equipo muestran la riqueza natural y humana de cada territorio, apoyándose en la tecnología más avanzada y en los testimonios de los habitantes locales. El objetivo es acercar al público los paisajes menos conocidos de España y reivindicar la vida en los pueblos pequeños y aldeas.

El paraje aragonés que ha cautivado a Jesús Calleja

En esta ocasión, el rodaje se ha centrado en la sierra de Armantes, muy cerca de Calatayud, una zona que destaca por su relieve singular y sus formaciones geológicas conocidas como 'castillos'. Este paisaje, originado sobre depósitos terciarios, está salpicado de barrancos y colinas dominado por los yesos en las zonas bajas y por las arcillas y las margas en las zonas más elevadas. Todo ello, genera un contraste entre tonos rojizos y blancos que recuerda a los paisajes del oeste americano.

Volando voy / Cuatro

La Sierra de Aramantes es popular entre los aficionados a la montaña por sus senderos técnicos y sus rutas conocidas como Far West Trails, donde el terreno ocre y árido crea un entorno natural ideal para el senderismo. Este entorno, considerado por muchos como la 'Utah española', se ha convertido en un referente para los bikers y amantes de la naturaleza que buscan paisajes únicos y memorables.

Sin duda, este ha sido uno de los motivos de que calleja haya elegido este paraje aragonés como escenario para este nuevo episodio, que se emitirá próximamente, y en el que se darán a conocer más detalles sobre esta zona natural de Aragón. Además de mostrar la espectacularidad del terreno, el programa pone el foco en los habitantes de la zona, que comparten con Calleja sus historias y tradiciones. De hecho, el aventurero siempre destaca la importancia de la colaboración local durante la grabación.

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Con este nuevo episodio, 'Volando voy' vuelve a poner en el mapa los paisajes más sorprendentes de Aragón, mostrando como la naturaleza y la historia combinan en cada rincón.