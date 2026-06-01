Sufrir por el calor en Zaragoza también va por barrios: estas son las zonas más afectadas por la pobreza energética

Zaragoza es una de las grandes ciudades del país en la que más ingresos se destinan a la climatización del hogar. Según los datos del nuevo Atlas de la pobreza energética de España las familias destinan de media un 3,6% de sus ingresos a las facturas de energía. Sin embargo, existen zonas censales en las que esta carga puede suponer un problema, especialmente en los distritos con zonas con rentas medias más bajas en lo que se detecta una vulnerabilidad energética más alta. Oficialmente, se considera que un hogar entra en pobreza energética cuando ese gasto supera el 10%.

Desde Ecodes estiman que el 15% de la población en la capital aragonesa podría estar en situación de pobreza energética, con especial incidencia en distritos como Delicias, Las Fuentes, el Oliver o el Casco Histórico, donde esa cifra se dispara hasta situarse entre el 22% y el 25%. Atendiendo al atlas diseñado por el Basque Centre for Climate Change (BC3) en calles como Antonio Leyva una familia debe destinar el 6,51% de sus ingresos a mantener el confort. Superando ese 6% también se encuentran área de la avenida de Madrid, la zona antigua de Casablanca y la avenida San Juan de la Peña en el Arrabal.

«El problema es que no podemos evaluar la pobreza energética con un solo indicador, existe lo que llamamos pobreza energética escondida que afecta a las familias que gastan muy poco en luz o gas, pero a costa de pasar frío o calor y vivir en condiciones de confort pésimas, así, únicamente gastan un 4% porque no se pueden permitir encender los equipos, no porque sus casas sean eficientes», advierte la directora de Acción para la Transición Ecológica Justa de la Fundación Ecología y Desarrollo, Cecilia Foronda.

Esta entidad señala que las tres causas de la pobreza energética son los bajos ingresos de las familias, la ineficiencia energética de las viviendas y el propio precio de los aparatos para la climatización. Sin embargo, en Ecodes citan también una realidad que se encuentran en las zonas con peores ratios de la capital aragonesa, en las que prima un gran «desconocimiento energético» que impiden optimizar la factura y mejorar el confort.

Foronda destaca que en Aragón, aproximadamente el 50% de las viviendas fueron construidas antes de 1980, es decir, sin ningún criterio de aislamiento térmico. «La vulnerabilidad estructural es enorme», reconoce. Por eso desde Ecodes cuentan con el programa Ni un hogar sin energía con el que desde 2017 han atendido a más de 3.150 familias en todas las comarcas aragonesas, la mayor parte de ellas en Zaragoza. «El dato más impactante es que el 75% de las familias que acudieron a nosotros cumplían los requisitos para recibir el bono social, pero no lo tenían por puro desconocimiento o por la complejidad de la tramitación. La maraña burocrática provoca que las ayudas no lleguen a quienes más las necesitan», advierte Foronda.

A través de este programa, logramos que el 92% de las familias a las que gestionamos el papeleo obtuvieran el bono social. Esto se traduce en un alivio económico real: un ahorro medio de 264 euros anuales por hogar. Además aportan un acompañamiento más específico. «Aumentar la renta es una solución general para toda la pobreza, sí, pero otras cuestiones, como rehabilitar tu vivienda, optimizar tu contrato de la luz o solicitar el bono social, son medidas muy concretas para hacer frente a las dificultades para pagar las facturas de la electricidad y el gas», manifiestan.

En el lado contrario destacan las áreas de la ciudad en las que se pueden facturar más de 1.200 euros anuales de carga energética (algo que sucede en las viviendas de más tamaño en el centro de la ciudad, como puedan ser las del paseo de la Constitución, Vadorrey o Montecanal) debido a las rentas más elevadas apenas se destina el 2,5% de los ingresos para hacer frente a eses elevadas facturas.

España alcanzó su pico de pobreza energética en 2023, tras dispararse el precio de la energía en 2022, con la invasión rusa de Ucrania. En aquel momento el porcentaje de la población que no podía mantener su vivienda a una temperatura adecuada llegó al 20,7%.