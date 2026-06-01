Zaragoza se convierte esta semana en capital mundial de la investigación sobre materia oscura

La investigación sobre la materia oscura sigue siendo uno de los mayores desafíos abiertos de la física contemporánea. Más de 200 expertos a nivel mundial asistirán durante esta semana en Zaragoza a la conferencia internacional Identification of Dark Matter 2026 (IDM2026), uno de los encuentros científicos de referencia a nivel internacional en el ámbito de la búsqueda e identificación de la materia oscura.

El congreso, organizado por el Centro de Astropartículas y Física de Altas Energías (CAPA) de la Universidad de Zaragoza, en colaboración con el Laboratorio Subterráneo de Canfranc (LSC), convertirá la capital aragonesa en uno de los principales focos mundiales de la investigación sobre la materia oscura. A la charla inaugural ha asistido la vicerrectora de Política Científica de la Universidad de Zaragoza, María Pilar Pina.

Hasta el próximo 5 de junio, investigadores de todos los continentes abordarán los avances más recientes en el estudio de la materia oscura, cuya existencia fue puesta en evidencia hace casi cien años, pero solo desde hace unos 40 años se han podido desarrollar experimentos dedicados a su detección e identificación. En este tiempo, se ha avanzado mucho tanto en las facetas teóricas del problema como en la sensibilidad de las técnicas de detección, y se ha constatado que en el universo hay cinco veces más de materia oscura que de materia convencional, pero todavía existen muchas “incógnitas” por resolver.

Los estudios se centran en la “identificación” de esta materia oscura que se estima conforma un 27% del universo, así como en desentrañar su “naturaleza”, ya que se sabe que es “invisible”, pero es un elemento clave por su efecto dinámico o gravitatorio en el movimiento de las estrellas, o en los movimientos de las galaxias dentro de los cúmulos de las galaxias.

“Desconocemos qué es en términos de partículas fundamentales. De qué está hecha, porque es algo totalmente diferente a lo que conocemos. Algo que es excitante y muy motivador para los investigadores, ya que buscamos completar nuestras teorías con física que va más allá de la teoría estándar. Conectamos la teoría de lo más fundamental del microcosmos con la cosmología, con el universo entero”, ha explicado el catedrático de Física Atómica, Molecular y Nuclear y director del CAPA, Igor García Irastorza. Porque, de momento, ha asegurado Igor García, ninguna de las partículas conocidas por los físicos de partículas concuerda con las propiedades necesarias para componer la materia oscura.

Las investigaciones se dirigen a despejar los interrogantes que todavía rodean este “ingrediente” que es más importante que la materia que se ve y que es totalmente diferente a lo que “conocemos en nuestro mundo cotidiano”. “Tiene que estar fuera de todos los modelos actuales de la física de partículas. Hay algo en el Universo, ahí afuera, que no encaja con los experimentos de física y con toda nuestra modelización de la estructura de la materia. Necesitamos nuevos modelos teóricos y completar de alguna manera las teorías actuales si queremos responder al problema de la materia oscura”, ha destacado María Luisa Sarsa, también catedrática de Física Atómica, Molecular y Nuclear y experta en la investigación de la materia oscura y organizadora de IDM2026. “Se abre una puerta hacia algo que desconocemos. Los indicios vienen del universo, pero las herramientas para su comprensión las tiene que poner, probablemente, la física de partículas”, ha añadido.

Durante los cinco días, pasarán por el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza los mayores expertos a nivel mundial en investigación sobre la materia oscura, tanto experimental como teórica. Habrá sesiones plenarias, pero también talleres, charlas paralelas y se han presentado numerosos pósteres sobre la materia.

La elección de Zaragoza como sede de esta conferencia internacional, que lleva tres décadas reuniendo a especialistas de todo el mundo, refuerza el papel y la trayectoria del CAPA como uno de los centros españoles y europeos en investigación en astrofísica de partículas y física fundamental. Aragón ha desempeñado un papel importante en las investigaciones sobre materia oscura desde sus inicios al contar con una instalación singular, el Laboratorio Subterráneo de Canfranc (LSC), en el que se han desarrollado importantes experimentos de detección directa de materia oscura. En la actualidad los proyectos ANAIS y TREX-DM son esfuerzos liderados por la Universidad de Zaragoza con este objetivo. El LSC es una infraestructura única en España y una de las pocas con estas características en Europa.

Este tipo de laboratorios subterráneos son necesarios para las investigaciones sobre la materia oscura, ya que hay que proteger los experimentos de la radiación cósmica y hacer uso de blindajes adecuados. El LSC está situado bajo la montaña y el cubrimiento de roca proporciona un máximo de 800 metros de protección contra los rayos cósmicos y ofrece un entorno de fondo bajo. Los participantes del congreso tendrán la oportunidad de conocer estas instalaciones ya que se ha organizado una visita a Canfranc a finales de la semana.

Charla abierta al público

Dentro del marco de la conferencia internacional IDM2026, se ha organizado una charla abierta al público con el título El lado oscuro del Universo, un encuentro divulgativo pensado para acercar a la ciudadanía uno de los grandes misterios del universo.

Estará impartida por el profesor Alberto Casas, del Instituto de Física Teórica de la Universidad Autónoma de Madrid y CSIC, que compartirá los avances más recientes y los retos científicos que todavía se plantean en este campo. Será el miércoles, a las 19.00, en el Aula Magna del Paraninfo.