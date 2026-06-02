De cafetería urbana a copistería: el local de Mi Marrano en Gran Vía tiene nuevo dueño

Una de las copisterías más baratas de Zaragoza ultima su reapertura con un nuevo local ampliado en una de las principales zonas universitarias de la ciudad. Copistería Low Cost, situada en la calle Laguna de Rins número 1, ha adquirido el local contiguo, en la esquina con Gran Vía, donde antes se ubicaba la pastelería Mi Marrano, para ampliar su superficie.

De este modo, la copistería, situada cerca de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza y junto a la parada del tranvía, continúa mejorando los servicios para sus clientes en esta zona de la ciudad. El establecimiento, que presta servicios de reprografía, maquetación e impresión de documentos, se caracteriza por su atención profesional, rapidez y económicos precios, según destacan las reseñas de Google.

Copistería Low Cost es una de las copisterías más baratas de España y Europa. Actualmente cuenta con tres establecimientos en Zaragoza, en las calles Laguna de Rins, Pedro Cerbuna y Miguel de Unamuno. Todos ellos se encuentran muy próximos a centros educativos y campus universitarios, con el objetivo de facilitar a los estudiantes la impresión de apuntes, trabajos académicos y otro tipo de documentos.

Una calle comercial en transformación

De esta manera, la zona de Gran Vía de Zaragoza suma un nuevo espacio a su oferta comercial, en continua transformación durante los últimos años. Al cierre de tiendas de ropa y calzado deportivo le han seguido la apertura de nuevos negocios, como tiendas de reparación de móviles o cafeterías especializadas.

Precisamente entre ellas se encontraba Mi Marrano, que abrió sus puertas en la esquina de Gran Vía con Laguna de Rins en septiembre de 2024 y que anunció su cierre definitivo el pasado mes de enero, al tiempo que decía adiós a otro establecimiento en el Paseo de Fernando El Católico. Nada más bajar la persiana, comenzaron los trabajos para reformar el espacio, aunque hasta ahora se desconocía si se trataba de un nuevo proyecto.

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La reforma encara su recta final

Este martes continuaban los trabajos en el interior del local, visibles desde el exterior, para la ampliación de la fotocopistería, que sigue atendiendo a sus clientes en el número 1 de Laguna de Rins. En la fachada ya se aprecia que se trata del mismo establecimiento. Las obras prosiguen en el local que da a Gran Vía, a la espera de su apertura definitiva.