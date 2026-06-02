Los edificios del corazón "turístico y gastronómico" de Zaragoza se someterán a una inspección integral

La zona del Tubo en Zaragoza es una de las áreas más visitadas. Cercana a la plaza del Pilar, su oferta de ocio y gastronomía la convierten en el corazón turístico. Con todo, la edad de los edificios ha provocado incidentes en los últimos años y así se han sucedido derribos y fachadas cubiertas con andamios. Para evitar este problema el consistorio ha anunciado este martes un plan de inspección extraordinario que busca radiografiar antes del mes de agosto la situación general de todos los edificios y soleres comprendidos entre las calles Cinegio, Estébanes, Libertad y Cuatro de Agosto.

El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha detallado que se intervendrá de oficio en 17 inmuebles y solares. Ha defendido que esta tanda de inspección buscar "garantizar el estado de seguridad" de todos los edificios e instar a todos los propietarios a llevar a cabo las tareas de mejora y consolidación que sean necesarias, en el caso de que se detecten complicaciones o daños significativos.

El modelo para este plan de inspección es el realizado en el área Zamoray Pignatelli, en el barrio de San Pablo. Este primer impulso de control se realizó tras detectar la falta de conservación en muchos de los inmuebles, de forma que se ha instado a las propiedades a llevar a cabo tareas de reforma. En esta primer plan especial, el informe final finalizó con el chequeo a 259 espacios (240 inmuebles y 19 solares), que arrojó que 60 de ellos están en perfecto estado, 168 tenían patologías que resolver y siete terminaron con una providencia por grave riesgo.

Serrano ha manifestado, de cara a este nuevo plan, que las calles del Tubo conforman "una de las señas de identidad cultural, social e histórica" de la capital aragonesa. "La estructura estrecha de las calles conforman el corazón turístico de la ciudad, por eso se tiene que atender especialmente a su seguridad, pues por todas ellas están andando frecuentemente turistas y vecinos", ha manifestado.

El área de actuación, en la que ya se ha producido una polémica operación de derribo en Estébanes, se ha diseñado en base a las visitas previas de los inspectores municipales. La urgencia de actuar en esta zona viene motivada por los avisos registrados durante el pasado año 2025, principalmente por parte del cuerpo de Bomberos, tras los cuales el Servicio de Inspección Urbanística detectó un deficiente estado de conservación en varias fincas. Las visitas preliminares sacaron a la luz diversas particularidades que aumentan la complejidad urbanística del área, destacando la presencia de antiguas bodegas que conectan distintas fincas y la existencia de estancias que se solapan entre diferentes propiedades.

La zona en la que se va a realizar la inspección en el Tubo. / Ayuntamiento de Zaragoza

Debido a estos hallazgos, el Ayuntamiento ya tuvo que dictar órdenes de ejecución y providencias de emergencia para atajar los riesgos potenciales. De hecho, actualmente, a raíz de estas incidencias, ya existen expedientes abiertos relativos a fincas ubicadas en la calle de los Estébanes números 12-14, en la calle Libertad números 6 y 10, y en calle Cuatro de Agosto número 19.

En unas ocho semanas el consistorio quiere realizar una visita a todos los bloques designados, muchos de ellos con casi un centenar de años de antigüedad. Además, han manifestado que no habrá discriminación en ninguno de los inmuebles, aunque tengan pasada la Inspección Técnica de Edificios (ITE). La inspección completa, dirigida por dos arquitectos municipales, se centrará en las estructuras, en las cubiertas y en las fachadas, especialmente en las que dan a la vía pública.

En esta manzana de edificios también se encuentran, además de numerosos locales de hostelería, dos terrazas actualmente en uso, como son las de El Plata y la de la calle Libertad.

Serano ha indicado que la consejería de Urbanismo contempla una tercera fase "sin definir todavía" que dependerá de las dificultades añadidas que puedan surgir durante el actual plan de inspección. A pesar de que no existe una zona elegida, ha señalado que la antigüedad del parque edificatorio será un "elemento determinante", así como "los aspectos socioeconómicos".

De cara a la intervención en el Tubo, que comenzará en breve, Serrano ha dicho que se tiene constancia de que algún edificio "puede estar en mal estado" por su aspecto exterior. "Esperemos que finalmente nos limitemos a seguir las recomendaciones, lo hacemos porque es nuestra obligación y hasta ahora estos planes no se habían realizado"