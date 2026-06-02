Mundial 2030: Zaragoza espera que ser subsede de la competición no suponga "un gasto extraordinario"

La celebración de algunos partidos de fútbol del mundial de fútbol del año 2030 en Zaragoza por ahora no supondrá un gasto extraordinario para la ciudad. Al menos así lo ha reconocido este martes el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, que ha indicado que la elección de la ciudad como subsede no conlleva "una cuantificación económica cerrada ni compromisos de gasto extraordinario más allá de refuerzos puntuales de servicios en fechas concretas".

Ante las dudas mostradas por las instituciones vascas que se plantean reducir el número de partidos que se va a jugar en San Sebastián y en Bilbao para recortar gastos, ha defendido que los estudios municipales estiman un retorno económico directo e indirecto "de unos 33 millones de euros" por partido, lo que supondría un beneficio para la economía local y una proyección internacional para la ciudad. Además, ha recordado que es necesario maniobrar con "prudencia" al respecto, puesto que todavía quedan cuatro años para la competición y aún no se han concretado "las necesidades de cada sede".

El concejal zaragozano ha explicado que a todas las candidaturas se les trasladó hace unas semanas "la necesidad de aportar documentación administrativa con compromisos organizativos" como la habilitación de espacios para aficionados, movilidad, diálogo institucional o el uso de infraestructuras como el aeropuerto y las estaciones de tren, pero ha insistido en que no existe una exigencia de inversión concreta fijada por la FIFA ni por la Federación Española de Fútbol.

Además, ha insistido en que la consejería "no tiene constancia" de que se haya solicitado un pago de 40 millones de euros ni a Zaragoza ni al resto de ciudades candidatas y ha subrayado que la planificación económica se concretará cuando sea necesario incorporarla a los futuros ejercicios presupuestarios. Para el dirigente, estos actos son "una gran oportunidad y una gran captación de interés para la ciudad", no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista del protagonismo internacional, algo que en su opinión "se va a poder comprobar con la celebración del mundial previo en Estados Unidos".

Serrano ha indicado que los principales costes de estos partidos estarían vinculados a dispositivos de seguridad y organización, en coordinación con el Estado y la comunidad autónoma, así como a la adaptación de espacios municipales para eventos de gran afluencia, aunque ha matizado que muchas de estas infraestructuras ya existen o forman parte de la planificación habitual de la ciudad.

Estadio modular

En este sentido, ha detallado que Zaragoza ya ha propuesto espacios como la plaza del Pilar o el parque Labordeta para posibles zonas de reunión de los aficionados, además de ofrecer el estadio modular para entrenamientos. La Romareda, por el momento, se está construyendo teniendo estos partidos en la cabeza y siguiendo los requerimientos técnicos de la FIFA, como el césped híbrido (a medio camino entre el natural y el artificial) o el sistema de ventilación.

El de Norteamérica será el primer mundial de fútbol con 48 selecciones (hasta ahora eran 32) y tendrá 16 sedes. En el siguiente torneo de España, Portugal y Marruecos, se preseleccionaron veinte campos, entre ellos el aragonés, pero todavía será necesario determinar si son suficientes o no.