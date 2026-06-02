Los sindicatos denuncian prácticas contra el derecho a huelga en el sector de la limpieza

La huelga indefinida del sector de la limpieza de edificios y locales de Zaragoza ha entrado en su octavo día con un amplio seguimiento en numerosos centros de trabajo y con nuevas denuncias sindicales por supuestas vulneraciones del derecho de huelga. CCOO ha alertado de prácticas que, a su juicio, buscan limitar el impacto de los paros y generar temor entre los trabajadores. La denuncia más grave se centra en el grupo Eulen, empresa que presta servicios para Profand.

Según el sindicato, una decena de trabajadores temporales que habían secundado la huelga no vieron renovados sus contratos el pasado sábado. Sin embargo, aseguran que poco después se incorporaron varios empleados nuevos para realizar esas mismas funciones. "No creemos que se deba a una falta de necesidad de personal, porque tenemos constancia de que posteriormente se incorporaron cinco o seis trabajadores nuevos. El mensaje que se transmite a la plantilla es muy claro", explican fuentes de CCOO.

El sindicato considera que esta actuación supone "una actitud antisindical y una vulneración del derecho de huelga", además de un aviso al resto de la plantilla sobre las consecuencias de participar en los paros.

Según denuncian, esta situación ha generado preocupación entre muchos trabajadores, especialmente entre quienes tienen contratos temporales o acaban de ser contratados, lo que está afectando al seguimiento de la huelga en algunos centros.

Además de lo ocurrido en Eulen, el comité de huelga asegura haber detectado movimientos en empresas como Balay o Stellantis para paliar los efectos de los paros. Los sindicatos sostienen que algunos trabajadores ajenos al servicio de limpieza están realizando determinadas tareas básicas relacionadas con la higiene y el mantenimiento de las instalaciones.

"Lo que vemos es que algunas empresas están buscando fórmulas para reducir los efectos de la huelga en lugar de presionar a las adjudicatarias para que negocien una solución al conflicto", señalan desde CCOO.

La convocatoria de huelga indefinida comenzó el pasado 26 de mayo tras la ruptura de las negociaciones del convenio colectivo entre sindicatos y patronal. La principal reivindicación de los trabajadores es una mejora salarial.

El seguimiento de los paros ya está teniendo consecuencias en algunos de los principales centros productivos de Aragón. En BSH, grupo propietario de Balay, se negocia la aplicación de un expediente de regulación temporal de empleo que podría afectar a cerca de 2.000 trabajadores de las plantas de Montañana y La Cartuja.

En otras empresas, como Stellantis o Inditex, los efectos de la falta de limpieza comienzan a ser visibles, aunque los servicios mínimos decretados por las administraciones están permitiendo mantener la actividad.

Los sindicatos aseguran que la huelga sigue contando con un respaldo importante pese a los servicios mínimos establecidos y reiteran que continuarán las movilizaciones mientras no haya avances en la negociación. La incidencia está siendo notable en centros de trabajo como Balay, Stellantis, Inditex, Profand, la Universidad de Zaragoza, los colegios públicos y los centros Dependientes del Ayuntamiento de Zaragoza.

Nuevas movilizaciones

El comité de huelga ha convocado nuevas protestas para los próximos días. El miércoles 3 de junio habrá una concentración a las 12.00 horas en Multianau, en la Ciudad del Transporte, y otra a las 18.30 horas en el Centro de Convivencia Lain Entralgo.

El jueves 4 de junio está prevista una concentración a las 12.00 horas en Saica y otra a las 18.00 horas en la plaza del Pilar.

Por último, el viernes se celebrará una concentración frente a la sede de Serveo a las 11.00 horas y una manifestación que partirá a las 18.00 horas de la glorieta Sasera y finalizará en la plaza de España.