Los trabajadores de Avanza piden una reunión con el Ayuntamiento de Zaragoza: "Las averías por el calor las sufren los ciudadanos y las pagan los conductores"

La pasada semana, con temperaturas que superaron los 35º, Zaragoza contempló de nuevo cómo varias decenas de autobuses urbanos se averiaban en las calles de la ciudad provocando retrasos e incidencias en las líneas. Una situación que se repite en los últimos años de forma recurrente con la llegada del calor y que los conductores de Avanza achacan a la falta de mantenimiento y de previsión por parte de la empresa. Por eso han solicitado una reunión con la concejalía de Movilidad al entender que son los propios trabajadores los que están haciendo frente al malestar ciudadano que genera esta situación.

El presidente del comité de empresa, Raúl Cabeza, ha recordado que este mismo lunes hasta 17 vehículos se han quedado en las cocheras sin poder salir por diferentes fallos mecánicos. "Las averías por el calor las sufren los ciudadanos y las pagan los conductores", ha advertido. "Una situación que asumen desde Avanza al señalar que durante los últimos días, con unas temperaturas inusuales para esta época del año, "se ha producido un incremento" de incidencias en los buses, que ha afectado al servicio "en momentos puntuales del día".

El calor intenso impacta sobre todo en los sistemas de climatización (aire acondicionado) y en los sistemas neumáticos (por ejemplo, al accionamiento de las puertas). Desde Avanza, que no han aportado datos sobre el número de buses afectados, han señalado que ya ha activado el protocolo por calor extremo que consiste, entre otras acciones, en incrementar las revisiones de los sistemas indicados, los que se ven más afectados por las altas temperaturas.

Como se pudo comprobar la semana pasada, los sindicatos creen que este mantenimiento es insuficiente. Así, el hecho de que los buses no puedan salir de las cocheras provoca un aumento directo en la frecuencia de paso por las paradas que en algunos casos puede duplicar los tiempos de espera habituales. "Mientras los usuarios esperan en paradas sin sombra y sin alternativas, los trabajadores vemos cómo se nos impide salir a ruta por falta de unidades en condiciones", alertan.

"Los trabajadores llevamos años denunciando la falta de mantenimiento de la flota de vehículos", ha señalado Cabeza, que considera que la empresa "podría hacer mucho más al respecto". En concreto, creen necesario abordar problemas como la existencia de autobuses que superan ampliamente su vida útil, la degradación progresiva del servicio, un déficit de trabajadores (principalmente en talleres) que deriva en la necesidad de realizar numerosas horas extra, y la actual falta de voluntad de Avanza para solucionar el conflicto pese a los reiterados avisos.

Saturación

La semana pasada, con al menos 40 vehículos afectados desde los sindicatos CUT y Sattra emitieron sendos comunicados denunciando el estado de la flota, la falta de mantenimiento preventivo serio, la saturación de rutas con vehículos obsoletos y la ausencia absoluta de un plan de contingencia mínimamente viable. Por ese motivo creen necesario que desde el consistorio se tomen "medidas urgentes" para evitar que se repitan los incidentes, algo que confirma Cabeza, sobre todo porque después de una semana que se espera más benigna en las temperaturas es muy probable que los mercurios se disparen de nuevo multiplicando las incidencias.

La situación de este mes de mayo en las paradas de autobús ha recordado mucho a lo vivido el pasado verano (especialmente a comienzos de julio), cuando el calor extremo provocó una cadena de incidencias en la red urbana provocando que se retiraran de la circulación más de 30 vehículos en algunos días por sobrecalentamientos de motor, fallos en los sistemas de aire acondicionado y, en el caso de los eléctricos, agotamiento o problemas asociados a las baterías. "La carga desciende mucho más rápidamente con las altas temperaturas", precisa Cabeza. Esta situación se tradujo en menos autobuses disponibles, talleres saturados y falta de vehículos de reserva, con el efecto directo en la calle de retrasos, supresión de frecuencias y esperas más largas en paradas en plena ola de calor.