Transporte público en Zaragoza: la odisea de llegar a destino con 14 líneas desviadas

La falta de autobuses en las calles de Zaragoza por el calor extremo de la última semana ha complicado todavía más la circulación en transporte público en la ciudad. Llegar a cualquier destino está siendo una odisea en las últimas semanas debido a las numerosas obras en la ciudad, principalmente, la reforma del Coso y la plaza San Miguel, y la reforma de avenida Valencia. Un total de 18 líneas de autobús urbano de Zaragoza permanecen desviadas en este momento por obras en distintos puntos de la ciudad. De ellas, 14 son líneas diurnas o circulares (21, 22, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 38, 39, 40, 41, 53 y Ci3) y cuatro corresponden al servicio nocturno (N1, N4, N5 y N6). En conjunto, las líneas desviadas representan más del 40% de la red.

La afección más amplia se concentra en el entorno del Coso y la plaza San Miguel, donde la segunda fase de las ambiciosas obras de mejora mantiene modificados los recorridos de las líneas 21, 22, 28, 29, 30, 32, 35, 38, 39, 40, N1 y N5 desde el 26 de mayo y hasta la finalización de los trabajos. Esta intervención obliga a desviar recorridos por vías como Alonso V, Asalto, paseo de la Mina, Constitución, Echegaray y Caballero, Don Jaime, plaza de España o la avenida Cataluña, según la línea y el sentido de circulación. En algunos casos también se han suprimido paradas o se han habilitado terminales provisionales, como ocurre con la línea 28 en Echegaray y Caballero.

Dese Avanza, en todo caso, señalan que es difícil calcular los retrasos e incidencias que estas modificaciones pueden provocar en los usuarios, sobre todo porque gran parte de las paradas están situadas en zonas nuevas cambiando completamente la concepción de las rutas.

Otra de las obras con mayor impacto en la red urbana es la reforma integral de la avenida de Valencia, que mantiene desvíos en las líneas 35, 38, 41, N4 y N6, con una previsión de afección de varios meses y recuperación del servicio ordinario hacia finales de 2026. En este ámbito, las líneas que circulan hacia el centro utilizan itinerarios alternativos por las calles Corona de Aragón, Cortes de Aragón y la avenida de Goya. Por otro lado, en sentido Delicias los desvíos se canalizan por ejes como el paseo de Teruel, Fernando el Católico, Violante de Hungría, Santander, Duquesa Villahermosa, Vía Universitas y Gómez Laguna. Además, la fase 1B de estos trabajos afecta también de forma temporal a las líneas 22 y Ci3, con recorridos modificados por Gómez Laguna, Vía Universitas, Duquesa Villahermosa, Bretón, avenida Valencia y Unceta.