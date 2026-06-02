Urbanismo considera "absolutamente irrenunciable" el plan de construcción de viviendas en los suelos para servicios de Zaragoza

La cesión de suelos dotacionales para la construcción de vivienda pública en barrios como Miralbueno Arcosur, en Zaragoza, sigue provocando una fractura entre el ayuntamiento de la capital aragonesa y las entidades vecinales. Este mismo fin de semana los residentes se han manifestado en contra de la medida en Rosales del Canal mientras el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano ha insistido en que el plan es "absolutamente irrenunciable" y que tendrá calado social por todo lo que implica promocionar nuevos hogares en un contexto de alza de precios.

Serrano ha explicado este martes que desde el consistorio están manteniendo diálogo con todos los distritos en los que se van a promocionar estas 2.784 viviendas al entender que en este momento atender al problema de la falta de alojamiento "es tan importante como la sanidad y la educación". Además, ha destacado que junto al Gobierno de Aragón están siendo "consecuentes con los programas electorales".

El concejal ha detallado que la cesión de estos suelos para el desarrollo del Plan de Vivienda de Aragón se está realizando "con total transparencia" al tiempo que se ha permitido proponer "ubicaciones alternativas" con voluntad política de acogerlas, siempre que el criterio técnico "confirmara su viabilidad".

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza señalan que la construcción de vivienda en suelos dotacionales (esto es, en terrenos destinados a equipamientos sociales) está contemplada en el artículo 15 de la Ley estatal de Vivienda. Además, permite "acelerar los plazos" porque son zonas donde la urbanización ya está completada y todas ellas disponen de aceras, bordillos, iluminación y otros servicios básicos.

"Entendemos perfectamente las reivindicaciones vecinales respecto a la falta de equipamientos, pero ambas necesidades son compatibles. Ya hemos demostrado con cifras que hay metros cuadrados más que suficientes en los barrios para seguir ejecutando dotaciones", ha dicho. Así, desde la consejería inciden en que únicamente el 2,7% de los suelos reservados para servicios serán destinados finalmente a la promoción de vivienda pública.

Más aparcamientos

Por otro lado, sobre el proyecto Living Romareda el concejal ha confiado en que finalmente se puedan aumentar las plazas de aparcamientos en la recalificación del antiguo convento de Jerusalén, tal y como ha solicitado el grupo municipal de Vox, y se ha decantado porque sean en superficie en lugar de subterráneas.

Serrano ha argumentado su preferencia porque presenta menos problemas de gestión que en los sótanos de los futuros inmuebles de esta operación urbanística en el solar del antiguo recinto religioso, que tendrá 220 viviendas, de las que 70 serán de alquiler, y dos residencias para personas mayores y otra para familiares de ingresados de larga duración y personal sanitario. De modo gráfico ha explicado que se excavará un solo "agujero" en el solar y no varios individualizados por cada inmueble, de modo que el habilitar plazas municipales sería más complejo que en superficie.

Sobre la posible diferencia en el número de viviendas (que podría alcanzar las 220 frente a las 204 planteadas inicialmente), ha explicado que lo importante es la superficie edificable porque luego el promotor puede variar la tipología y hacerlas más grandes o pequeñas puesto que de momento se desconoce el proyecto arquitectónico. El número definitivo de viviendas se verá en la aprobación definitiva de la modificación del plan general.