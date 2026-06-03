Dia abrirá un nuevo supermercado junto al Parque Grande de Zaragoza: ya tiene fecha de inauguración

La cadena de supermercados Dia continúa su estrategia de expansión en la capital aragonesa con la apertura de un nuevo establecimiento en los próximos días. La demanda de este tipo de tiendas no deja de crecer en Zaragoza, donde la compañía ha puesto el foco en los barrios históricos para “acercar una compra completa, fácil y asequible a los vecinos”.

En esta ocasión, la zona elegida para abrir su nuevo supermercado es uno de los barrios más verdes de la ciudad. Todavía en fase de reforma, el local se encuentra situado en la calle Arzobispo Morcillo, junto al Parque Grande José Antonio Labordeta y muy cerca del Hospital Quirón del paseo Renovales.

En estos momentos se trabaja a destajo en el interior del establecimiento, donde ya son visibles los lineales, mientras se ultiman los detalles de la fachada. La fecha prevista para la inauguración es el miércoles 10 de junio.

Más de 50 tiendas en Zaragoza

Con esta nueva apertura, Dia sigue ampliando su red de establecimientos en Zaragoza superando ya las 50 tiendas, y alcanzando las 73 tiendas en toda la provincia y cerca de 100 supermercados en el conjunto de Aragón.

De esta forma, la empresa se consolida como una de las cadenas de supermercados con mayor implantación en el sector de la distribución y con mayor ritmo de aperturas en la comunidad.

Dos aperturas recientes: en Delicias y Universidad

Sin ir más lejos, la compañía abrió el pasado mes de marzo dos establecimientos en distintos barrios de Zaragoza. Uno de ellos se encuentra en la calle Graus, 18, en el barrio de Delicias, y cuenta con una sala de venta de 220 metros cuadrados y un surtido compuesto por cerca de 2.400 referencias.

El otro establecimiento abrió sus puertas en el paseo Fernando el Católico, 23-25, en un local ocupado anteriormente por un bazar chino. Este supermercado dispone de una sala de ventas de cerca de 300 metros cuadrados y alrededor de 3.200 referencias, con el objetivo de acercar sus instalaciones mejoradas a los vecinos y visitantes de la zona.

Ofertas de apertura y ventajas para los clientes

Cabe destacar que, en la inauguración de sus supermercados, la conocida cadena suele ofrecer precios especiales de apertura para sus clientes, tanto durante la primera jornada como durante las semanas posteriores. Además, mantiene sus ventajas para todos aquellos que cuentan con la tarjeta del Club Dia.

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Esta nueva apertura supone un paso más en la consolidación del modelo de proximidad de Dia en la región y refleja la apuesta de la compañía por el impulso del empleo y la dinamización de la economía local.