El Ayuntamiento de Zaragoza sancionará a los promotores de las obras que han provocado el desalojo de siete pisos en el centro: "Es de extrema gravedad"

Los vecinos de los siete pisos desalojados en la tarde de este martes en la calle García Galdeano, en pleno centro de Zaragoza, podrán regresar a lo largo de esta jornada a sus casas. La inspección técnica de Urbanismo ha determinado este miércoles a primera hora de la mañana que, con el apuntalamiento de los pisos afectados, será suficiente, ya que el edificio en el que aparecieron grietas no presenta daños estructurales ni riesgo mayor de derrumbe.

Aunque, eso sí, el ayuntamiento va a sancionar tanto a la promotora como a la constructora que estaba realizando obras en una vivienda por una "infracción muy grave". En ese sentido, tan solo se había concedido, a petición de los interesados, una licencia de obra menor, cuando los trabajos excedían claramente esa finalidad.

De hecho, se eliminaron varios muros (cuestión que, para más inri, fue compartida en redes sociales por la promotora), provocando el hundimiento de los tabiques de un quinto piso, el inmediatamente superior al que estaba sufriendo las obras de reforma. Actuaciones que requerían, por tanto, de una dirección técnica que tampoco existía.

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"Es de extrema gravedad", ha denunciado el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, quien ha suscrito que el coste de las actuaciones también correrá a cargo de los propietarios. En cuanto a la sanción, seguirá "parámetros técnicos" y la horquilla se dará a conocer en los próximos días. "Se ha inspeccionado todo el edificio, está estable y, una vez se apuntale, ya no hay riesgo", ha sentenciado Serrano, confirmando así que los vecinos podrán regresar en las próximas horas a sus casas.