La deuda de Zaragoza, en mínimos históricos: "Es la más baja de los últimos 30 años"

La salud financiera del Ayuntamiento de Zaragoza continúa mejorando. Los datos oficiales de deuda del primer trimestre de 2026 reflejan otra rebaja de 13 millones de euros respecto al cierre de 2025, tal y como ha informado hoy la consejera de Hacienda y Fondos Europeos, Blanca Solans.

A fecha 31 de marzo, la deuda de Zaragoza es de 519 millones. Esto supone un alivio de 37 millones en comparación con la misma fecha de 2025, y de 13 millones en los últimos tres meses. Es, además, la cifra más baja de deuda financiera en los últimos 30 años, concretamente desde 1997. "Desde aquella época, Zaragoza fue disparando su endeudamiento hasta llegar a superar los 1.000 millones de euros en 2015", han afirmado desde el consistorio.

La evolución, en cambio, ha sido netamente positiva en las últimas corporaciones. En el presente mandato, es decir, desde junio de 2023, la deuda ha descendido en 92 millones de euros, un 15%. El dato actual de 519 millones incluye la imputación contable del plan de amortización del tranvía (124 millones), que el Banco de España obliga a contabilizar desde hace unos años, de acuerdo a su metodología. Sin este concepto, la deuda financiera de Zaragoza asciende a 395 millones.

La ratio de deuda viva sobre ingresos corrientes se situó en 65,45% al cierre de 2025, dos puntos por debajo de 2024 y muy por debajo del umbral del 75% a partir del cual los municipios están sujetos a la tutela financiera de la administración autonómica. El Ayuntamiento de Zaragoza logró hace más de un año rebajar esa ratio del 75%, por primera vez desde 1986, y continúa avanzando así en la mejora de su situación financiera.

La ratio de endeudamiento era del 116% en 2019 y ha ido descendiendo de manera progresiva desde entonces, gracias al proceso de saneamiento de la hacienda municipal impulsado en los últimos años, que ha fructificado además en ahorros millonarios en concepto de intereses.

Por ejemplo, el ahorro en intereses presupuestado para 2026 es 5,3 millones de euros. Esto supone una reducción anual del 35% del gasto financiero, que ya es el más bajo del registro histórico.

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La concejala Blanca Solans ha valorado también positivamente "la solvencia y disciplina financiera del Ayuntamiento de Zaragoza, que ha fructificado, un año más, en el cumplimiento de las reglas fiscales, ratificado por la Intervención Municipal".