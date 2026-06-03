No habrá churrería en el quiosco del paseo Independencia de Zaragoza: el ayuntamiento rescinde el contrato tras años sin encontrar solución

No habrá churros en el paseo Independencia de Zaragoza. El ayuntamiento ha rescindido el contrato al quiosco que iba a reconvertirse en una churrería justo frente a El Corte Inglés, tal y como se decidió en 2021, pero que seguía sin abrir al público después de que Urbanismo denegase la licencia en repetidas ocasiones. Ahora, un lustro después, se ha optado por dejar sin efecto la licitación, que saldrá a concurso público nuevamente en las próximas semanas.

De hecho, el titular del quiosco ha retirado en las últimas horas el mobiliario que había instalado y el proyecto se ha dado por finiquitado definitivamente, antes siquiera de que echase a andar. El problema principal residía en que la instalación de una churrería obliga a tener una chimenea que evacúe los humos de la freidora, una obra que se hizo pero que, una vez se ejecutó, Urbanismo volvió a denegar el permiso dada su cercanía con los edificios del paseo. Una cuestión, esta última, que incumplía con la normativa municipal.

Las complicaciones en este proyecto concreto surgieron, por tanto, desde el principio. La iniciativa fue lanzada tras la pandemia por el anterior Gobierno municipal del PP y Ciudadanos, con el objetivo de recuperar el servicio de más de una treintena de estos quioscos que antaño eran un punto fijo de venta de periódicos y revistas. En el caso de los tres que hay en el paseo Independencia, la idea era que se reconvirtiesen en puestos de artesanía, frutos secos y churros, pero este último nunca pudo salir adelante por los motivos antes citados.

Solución compleja

Es por ello que, después de varios años buscando una solución, desde el área de Servicios Públicos se va a licitar nuevamente el contrato para intentar dar salida al puesto, que ocupa un lugar privilegiado en la céntrica vía zaragozana, frente a El Corte Inglés.

Quiosco de Independencia donde iba a instalarse una churrería. / Laura Trives

La solución para poder habilitar la churrería era ya de por sí compleja, puesto que la normativa municipal establece que la evacuación de humos debe hacerse mediante campanas de extracción y de una chimenea cuya boca debe estar situada, por lo menos, "un metro por encima de las cumbres de los tejados, muros o cualquier otro obstáculo o estructura distante a menos de 10 metros".

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Asimismo, las bocas de las chimeneas situadas a distancias comprendidas entre 10 y 50 metros de cualquier construcción, "deberán estar a un nivel no inferior al borde superior del hueco (apertura, ventana o balcón) más alto que tenga la construcción más cercana". Estas dos cuestiones son las que esgrimieron los técnicos de Urbanismo para denegar la licencia.