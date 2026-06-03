Un influencer asturiano, tras comer en un restaurante de Zaragoza: "Donde esté un buen ternasco que se quiten 20 hamburguesas de colores"

La gastronomía aragonesa todavía es una completa desconocida para muchos foráneos que se dejan caer por Zaragoza, Huesca y Teruel. Los restaurantes de la capital aragonesa no han parado de recibir visitas de personajes públicos como Isabel Díaz, Ayuso, Jorge Lorenzo, Samuel Umtiti o Juan del Val entre otros para probar platos típicos como el ternasco de Aragón, las migas o las borrajas. También es cada vez más frecuente el desplazamiento de conocidos influencers gastronómicos hasta Zaragoza para mostrar al resto de España las elaboraciones más conocidas de la culinaria de Aragón.

El último influencer en dejarse caer por la ciudad ha sido Senén Morán, un joven aficionado al fútbol con más de 200.000 seguidores en Instagram. El creador de contenido acudió al Ibercaja Estadio para ver el último partido del Real Zaragoza en Segunda División. Un encuentro que vivió con los cientos de seguidores del Málaga que plagaron las gradas del campo y celebraron el billete para el playoff de ascenso a Primera División. En su vídeo más viral de su cuenta, Senén Morán mostró cómo le llegaba la notificación del segundo gol del Málaga antes de que Chupe lanzase el penalti.

La afición del Málaga estuvo presente en el Ibercaja Estadio / Jaime Galindo / EPA

El gijonés no ha perdido el tiempo en Zaragoza y también ha visitado lugares icónicos como la Basílica del Pilar, la calle Alfonso, el puente de Piedra quedando completamente impactado por el calor que ha hecho en estos últimos días. "No sé cómo se puede vivir a 30 grados a las 22 de la noche de un 1 de junio", ha afirmado en sus stories de Instagram.

Encuentro con Takoyaki

Por último, Senén Morán ha querido hacer una colaboración con otro influencer muy popular de Zaragoza como TakoyakiBlog. El zaragozano, que ha mostrado su faceta más futbolera en los últimos meses al probar la comida de varios estadios del fútbol español, llevó al asturiano a probar comida tradicional aragonesa a La Rinconada de Lorenzo.

"Un asturiano probando comida aragonesa por primera vez. ¿Las migas son de Extremadura o de Aragón?", le pregunta el sportinguista a Takoyaki antes de hacer los honores y romper el huevo que acompaña a las migas con longaniza y uva. La pareja de influencer probó de segundo plato borrajas con almejas y también una paletilla de ternasco al horno.

"Es imposible que sepa mal. A mí, donde haya un ternasco que se quiten 20 hamburguesas de colores. Ten en cuenta que en muchas ciudades, la comida tradicional se está perdiendo y me parece una verguenza que nos esté pasando esto", concluyó su vídeo Senén Morán sobre su experiencia gastronómica en un clásico de Zaragoza.

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Cabe recordar que La Rinconada de Lorenzo es uno de esos nombres que forman parte de la memoria gastronómica de Zaragoza. Fundado en 1970, este restaurante familiar se ha consolidado como un referente de la cocina aragonesa tradicional, con platos reconocibles como el ternasco asado, las migas con jamón y uva o recetas de temporada que reivindican el producto local. Situado en la calle La Salle, junto a la plaza San Francisco, mantiene ese aire de comedor clásico, de mantel de tela y servicio de toda la vida, que lo convierte en parada habitual para quienes buscan una comida reposada y con sabor aragonés.