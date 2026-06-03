Es oficial: Burger King prepara la apertura de su nuevo restaurante en el edifico más alto de Zaragoza

Burger King prepara la apertura de su décimo restaurante en Zaragoza. Después de confirmarse el cierre del local que la cadena tenía en el barrio de Parque Venecia, el lugar elegido es uno de los cotizado de la capital por su posición estratégica y público potencial: los bajos de Torre Zaragoza, en la avenida Navarra y a escasos metros de la estación Delicias.

Así se desprende de la solicitud de las licencias Urbanística y de Actividad al Ayuntamiento de Zaragoza necesarias para abrir este tipo de negocios y que la empresa ya ha tramitado. Además, la compañía tiene activas dos ofertas de empleo para cubrir dos puestos clave de cara a la inauguración, que todavía no tiene fecha.

La instalación de Burger King en esta ubicación no es nueva. Las primeras noticias de su instalación sonaron en 2023, aunque no ha sido hasta ahora, tres años después, cuando se han puesto en marcha los trámites formales necesarios para materializar la apertura en el edificio residencial más alto de Zaragoza, con 30 pisos de altura y 117 metros de altura. El local elegido posee unos 385 metros cuadrados, donde anteriormente había una sucursal de Bankinter.

Procesos de selección activos

La compañía mantiene abierto el proceso de selección para cubrir dos vacantes claves para el nuevo restaurante: un gerente y un encargado o encargada de turno.

Para el caso de la gerencia ofrecen un contrato indefinido, turnos rotativos y un salario según convenio. Además, incluyen retribución flexible con tickets restaurantes, transporte o guardería y un pack de descuentos y experiencias.

Un restaurante de Burger King. / El Periódico de Aragón

Entre los requisitos, la empresa pide tener experiencia como encargado y responsable, "preferiblemente", en restaurantes de comida rápida" o "restauración tradicional", manejo de Office a nivel de usuario, disponibilidad completa y facilidad para desplazarse al lugar de trabajo. También serán valorables tener conocimiento de cuenta de explotación y ventas y tener al menos la ESO.

En cuanto la vacante de encargado de turno ofrecen igualmente un contrato indefinido a turno, salario según convenio y retribución flexible. A cambio piden tener disponibilidad completa, residencia cercana al lugar de trabajo o movilidad en la zona, tener la ESO, ofimática básica y experiencia previa como encargado, a poder ser en hostelería.