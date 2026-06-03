Esta es la sanción a la que se exponen los responsables de las obras que han provocado el desalojo de siete pisos en el centro de Zaragoza

Hasta siete pisos de la calle García Galdeano, en pleno corazón de Zaragoza, tuvieron que ser desalojados de urgencia en la tarde noche de este pasado martes tras detectarse grietas en el edificio. La causa, ya conocida, ha sido la reforma que un propietario estaba llevando a cabo en el cuarto izquierda, la cual ha provocado daños tanto en dicho piso como en el inmediatamente superior, el quinto izquierda, que está deshabitado en estos momentos. Una responsabilidad que, tras la inspección urbanística, corre a cargo de la promotora (el propietario) y la constructora de las obras por varios motivos, por lo que ambas serán sancionadas.

Según ha podido saber este diario, la horquilla de sanciones a la que se exponen, en dos procedimientos separados (una multa para cada parte), va desde los 600 hasta los 6.000 euros, aunque lo más probable es que la sanción sea la máxima posible: 6.000 euros. En este hecho influyen distintas circunstancias. La primera, el riesgo que supuso para las personas que habitan el bloque, que fueron desalojadas y no podrán volver a sus casas hasta la tarde de este miércoles o, como tarde, la mañana del jueves, ya que por suerte el inmueble no presentaba daños estructurales.

Sin embargo, se da la situación de que los promotores contaban únicamente con una declaración responsable para llevar a cabo una obra menor. Los técnicos de Urbanismo, en cambio, se han cerciorado de que la intervención era mucho más importante, por lo que requería de una licencia de obra mayor, que no se había solicitado, así como una dirección técnica con su correspondiente proyecto. Ni la promotora ni la constructora cuentan con ninguno de estos permisos.

Más facturas

Y no solo eso. El ayuntamiento ha tenido que apuntalar los dos pisos afectados para garantizar el regreso del resto de vecinos a sus casas, y la factura de estas actuaciones también se cargará al propietario del inmueble, ya que se hacen de forma subsidiaria. El propio concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha calificado lo sucedido como de "extrema gravedad".

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El edificio del centro de Zaragoza que tuvo que ser desalojado el martes. / Josema Molina

"En concreto, la obra ha eliminado diferentes tabiques que, si bien ninguno es de carga y estructural, en su conjunto ejercen como tal al ser un componente solidario, y cuya retirada compromete la estabilidad de la planta. De hecho, se ha detectado que en el piso superior (5 izquierda), los tabiques se habían movido por este motivo varios centímetros", han explicado fuentes municipales.