Serrano saca pecho por la política de vivienda y carga contra el Gobierno de España: "En Zaragoza pagamos impuestos como todos"

La política de vivienda ha vuelto a generar fricciones entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de España. Y, más concretamente, con la sociedad Casa47, de reciente creación y que nace con el objetivo de absorber los activos inmobiliarios de la Sareb y canalizar la construcción y rehabilitación de pisos desde el Ejecutivo central. El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha cargado este miércoles contra dicho organismo tras anunciar el impulso a más de 1.600 viviendas públicas en once comunidades autónomas, entre las cuales no está Aragón.

"Es un agravio y una muestra más del trato desigual de la administación central respecto a las políticas de vivienda. Casa47 ha anunciado promociones en once comunidades, dejando absolutamente excluida a Aragón y Zaragoza. Aquí pagamos impuestos como todos y merecesmos políticas de vivienda", ha criticado Serrano, quien ha reivindicado, por contra, que desde el consistorio "sí hemos cumplido, como nunca, con nuestros objetivos, de la mano de la DGA".

En ese sentido, el edil popular ha subrayado que en los últimos ocho años Zaragoza Vivienda "ha ampliado su parque de vivienda un 42%, pasando de gestionar 1.789 a 2.611, de las que 1.955 son de titularidad exclusiva de la sociedad". Serrano ha cuantificado todas las promociones que se han lanzado en los últimos años, especialmente desde 2023, con 409 pisos de alquiler asequible que estarán listos a finales de mes y "ya suponen un 2,35% de todo el objetivo nacional".

Desde el consistorio también resaltan las 384 casas impulsadas en colaboración público privada con fondos europeos, a las que se suman otras 39 proyectadas por Zaragoza Vivienda. Aunque el grueso lo aglutinan las 2.784 que han sido impulsadas de la mano del Gobierno de Aragón, así como los más de 50 millones de euros invertidos en rehabilitación y captación de vivienda, además del impulso a desarrollos como Arcosur, el Jesús y María o, más recientemente, el convento de Jerusalén, aunque en estos dos últimos casos se trata de pisos libres.

Críticas a Casa47

Es por ello que Serrano ha afeado su actitud a Casa47, lamentando que su presidenta, Leire Iglesias, visitó Zaragoza hace dos semanas y no se reunió con el ayuntamiento. "Vino solo a hablar con Pilar Alegría y Lola Ranera, pero nosotros estaríamos encantados de recibirla", ha reseñado. Respecto a la intención de impulsar desde la sociedad estatal 144 viviendas públicas en Torrero y Valdefierro, el concejal ha asegurado "no tener conocimiento": "A Urbanismo no ha llegado ningún expediente".

Trives / Galindo / Gracia / El Periódico

Asimismo, Serrano ha cargado contra la propia Iglesias por el próximo desahucio a varios vecinos del Oliver que viven en pisos de la Sareb, programado para el 26 de junio, recordando así las palabras de la presidenta de Casa47 en una entrevista con este diario, en la que criticó precisamente los desahucios de la Sareb.

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Por otro lado, respecto al anuncio realizado ayer por el ministro de Hacienda, Arcadi España, de que los ayuntamientos con superávit podrán reinvertir en políticas de vivienda, Serrano ha asegurado nuevamente que no han recibido "ninguna comunicación", aunque ha aseverado que "si se aprueba una norma, pese a que no tienen la mayoría, que nos permita destinar más recursos, Zaragoza tiene el interés político y la capacidad".