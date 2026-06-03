Vía libre a la prioridad semafórica del autobús urbano en Zaragoza: el tribunal da la razón al ayuntamiento

Sobresalto superado. El Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza puede seguir adelante con su plan estrella para mejorar la puntualidad del autobús urbano después de que el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) haya desestimado el recurso presentado por una empresa contra la licitación que permitirá poner en marcha la prioridad semafórica hasta en un centenar de intersecciones de la ciudad.

Este proyecto, que exige una inversión de 1,7 millones y no se pondrá en marcha hasta dentro de cuatro años, permitirá desarrollar la tecnología necesaria para conectar los autobuses en tiempo real con los semáforos, de manera que detecten su llegada y pasen de forma automática -y siempre que el tráfico lo permita- de rojo a verde.

Tal y como avanzó este diario, una empresa presentó a principios de mayo un recurso ante el TACPA alegando que el plazo dado para desarrollar el algoritmo y el sistema de compatibilidad con el sistema semafórico de Zaragoza es insuficiente, lo que provocó que se suspendiera de forma cautelar y temporal el proceso el 18 de mayo. Tras recibir y analizar la documentación entregada por el área de Movilidad, que dirige Tatiana Gaudes en el Ayuntamiento de Zaragoza, el TACPA ha avalado los pliegos municipales, por lo que se retoma la licitación.

Según el Tribunal de Contratos, que descarta que la empresa haya actuado de mala fe, no le corresponde entrar a valorar la propuesta técnica por lo que descarta el recurso y retoma la licitación. La empresa ahora, en caso de querer seguir adelante, tendría que recurrir ante el contencioso-administrativo en un plazo de dos meses.

Tiempo para el algoritmo

Lo que reclamaba la empresa era más tiempo para redactar el algoritmo que la adjudicataria deberá desarrollar en la primera fase de este proyecto. Además del algoritmo, tendrá que definir los parámetros de programación de la prioridad del autobús, así como el diseño del sistema V2X conectado al regulador semafórico, entre otros aspectos. Este sistema deberá que ser compatible con el Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE) de la contrata del bus, así como con la Aplicación de Control de Tráfico municipal.

No será hasta la segunda fase cuando se ejecute la prueba piloto. Las primeras pruebas serán pruebas teóricas en un ordenador con las que se pretende comprobar que el material es compatible.

Para que sean lo más reales posible, se harán basadas en el tráfico de cuatro intersecciones, entre las que destaca la plaza Paraíso por el volumen de tráfico que soporta a diario y porque en este mismo punto ya tiene prioridad el tranvía. También se testará en el cruce de María Zambrano con Pablo Ruiz Picasso, en el de Ronda de Boltaña y Majas de Goya (Parque Goya) y, por último, entre la avenida de los Estudiantes y Dieciséis de Julio (Santa Isabel).

Será en la tercera fase cuando la empresa ejecute las primeras pruebas reales y en la cuarta se implemente el sistema de prioridad del bus sobre 100 intersecciones de la ciudad y en la totalidad de la flota, con los equipos embarcados necesarios.