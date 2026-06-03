Zaragoza mejorará la accesibilidad de la entrada al barrio Oliver y pacificará el entorno escolar de la calle de Alfredo Nobel

El Ayuntamiento de Zaragoza transformará la entrada principal al barrio Oliver con unas obras integrales de mejora de la accesibilidad y la seguridad vial en la calle de Alfredo Nobel. La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha anunciado esta mañana durante su visita al barrio que el Servicio de Conservación de Infraestructuras ejecutará este mismo verano la ampliación de las aceras en la conexión de esta vía con Vía Hispanidad, aprovechando también la intervención para renovar las tuberías del subsuelo.

"El espacio público es el lugar del día a día de miles de ciudadanos. Es la acera sin barreras por la que transita una persona mayor con seguridad, es el entorno escolar pacificado que protege a las familias, y es la red subterránea que asegura los servicios esenciales sin interrupciones. El espacio público es la extensión de nuestros propios hogares. Descuidar este entramado vital supone mermar la dignidad de los barrios; por el contrario, dignificarlo e invertir en él es la forma más directa, honesta y eficiente de hacer política útil y cercana a la gente", ha expuesto Natalia Chueca.

"Tengo claro que el progreso de una ciudad moderna, atractiva y sostenible se construye desde los cimientos de sus infraestructuras más elementales, y por eso mantenemos el pulso en la mejora constante y diaria de cada barrio, siendo una estrategia de ciudad con prioridad absoluta", ha indicado la alcaldesa.

En este caso del barrio Oliver, "la actuación abarcará un área de aproximadamente 4.500 metros cuadrados, repartidos en 250 metros lineales de calle, en el tramo comprendido entre Vía Hispanidad y la calle de Antonio Leyva. Se pondrá especial énfasis en el tramo que discurre entre la calle de Pilar Aranda y el colegio María Inmaculada Claretianas, un punto de intenso tránsito peatonal y familiar", ha especificado la primera edil.

Presupuesto

El proyecto cuenta con un presupuesto estimado de 250.000 euros y tiene como objetivo principal "hacer las aceras más anchas y accesibles, garantizando un mínimo de 2 metros de anchura libre de obstáculos en todo el recorrido", ha informado Natalia Chueca. Una de las mejoras más ostensibles se producirá en la esquina de bajada con la calle Newton (en la acera del colegio), que actualmente presenta estrecheces severas y una farola que impide el paso seguro de sillas de ruedas o carritos. Esta farola será desplazada mediante un retranqueo del bordillo.

Además, se adecuarán las entradas a la calle de Pilar Aranda y se reperfilará el tramo final en la intersección con la calle Ángela Bravo Ortega, mejorando los espacios de cuatro pasos de peatones. Para ganar este espacio peatonal vital, la reordenación del tráfico supondrá la supresión de uno de los dos carriles de bajada actuales, manteniendo un carril de entrada y otro de salida en la vía.

De manera paralela, el consistorio aprovechará "la apertura de zanjas para realizar la necesaria sustitución del último tramo importante de tubería de agua de la zona. Se retirará la actual conducción de fibrocemento para instalar una nueva tubería de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, garantizando así la calidad y eficiencia del suministro", ha añadido Natalia Chueca.

Minimizar las molestias

Con el objetivo de minimizar las molestias a los vecinos y a la comunidad educativa, las obras tienen un plazo de ejecución inferior a los dos meses. Los trabajos comenzarán en verano y meta es que las mejoras en la calle estén completamente operativas con el curso escolar, si bien los tiempos de actuación varían según las inicidencias de última hora y otras planificaciones que deban atender en la ciudad los servicios de Conservación de Infraestructuras.

No obstante, se espera una buena agilidad y coordinación, dado que la contrata de Conservación de Infraestructuras en la zona es la misma tanto para la renovación de la red de agua como para la pavimentación de aceras. Durante las próximas semanas, Infraestructuras se coordinará con el área de Movilidad para definir el replanteo definitivo, la posible modificación de paradas de autobús, las canalizaciones semafóricas y la ocupación de carriles durante la obra.

Entornos escolares seguros

Esta intervención no es un hecho aislado, sino que "tiene un marco especial dentro del proyecto de pacificación de los entornos escolares de toda la ciudad que desde mi Gobierno hemos impulsado a través de la Oficina de Planificación y Diseño de la Movilidad", ha recordado Natalia Chueca.

Este plan, coordinado con Infraestructuras, Policía Local y el Gobierno de Aragón (a través de Arasaac para la accesibilidad cognitiva), busca mejorar progresivamente la seguridad de los escolares. Hasta la fecha, Movilidad ya ha estudiado al menos 10 colegios. Las medidas estándar de este plan incluyen acciones de todo tipo como elevación de pasos peatonales al nivel de las aceras; ampliación de aceras y creación de "orejetas" en los cruces; reducción de la velocidad máxima a 20 km/h en vías anexas a los centros; o la instalación de pasos de peatones inteligentes y balizas luminosas en vías de gran circulación, entre otros aspectos.

La intervención en el barrio Oliver se enmarca en la política global del Gobierno municipal de llegar a todos los distritos. En el actual mandato (2023-2027), el Ayuntamiento alcanzará las 35 calles y avenidas reformadas de manera integral, movilizando una inversión de 64,1 millones de euros.

En ese listado de los grandes proyectos en ciernes destaca, por ejemplo, una reforma cercana al área visitada hoy por la alcaldesa: la conexión de Vía Hispanidad con la rotonda de los Enlaces, cuyo proyecto están ultimando los técnicos de Nuevos Viarios con una inversión prevista de 2,2 millones de euros, y cuyas obras comenzarán a finales de este año o principios de 2027. La zona se sitúa en las inmediaciones del distrito Oliver-Valdefierro, al otro lado de la rotonda de los Enlaces que hoy ha marcado el inicio de la visita de la alcaldesa al barrio.

Estas grandes reformas conviven con el mantenimiento diario de la ciudad. El contrato "paraguas" de Conservación de Infraestructuras, con el que se ejecutará estas obras presentadas hoy en la calle de Alfredo Nobel, está dotado con casi 35 millones de euros para 5 años, y permite acometer actuaciones continuas. A esto se suma el trabajo incansable de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras. Durante el pasado año 2025, estas cuadrillas realizaron 772 servicios, arreglando un total de 3.938 baches con el uso de más de 446 toneladas de asfalto. Solo en el barrio Oliver, las brigadas repararon 178 baches el año pasado, demostrando que el cuidado de las calles de Zaragoza no se detiene ningún día laborable.

"La verdadera eficacia de la gestión pública se mide en grandes inauguraciones, pero sobre todo por la calidad del entorno en el que los ciudadanos desarrollan su rutina ineludible", ha apuntado Natalia Chueca. "Invertir en el mantenimiento y la mejora de las infraestructuras básicas como el asfaltado, aceras, iluminación y redes de saneamiento, no es un gasto secundario, sino la columna vertebral de una política municipal responsable. Una ciudad con un viario cuidado, accesible y seguro es una ciudad que fomenta la cohesión social, previene el deterioro de sus distritos, dinamiza el comercio de proximidad y, sobre todo, garantiza que todos los vecinos disfruten de los mismos estándares de bienestar, independientemente de su código postal", ha incidido la alcaldesa.

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En este sentido, "mi Gobierno municipal ha asumido un compromiso firme y tangible con el urbanismo de los barrios, realizando un esfuerzo inversor y organizativo histórico para modernizar el viario urbano y revertir los déficits de conservación acumulados por años de desidia de gobiernos de PSOE o ZeC", ha apuntado Natalia Chueca, quien ha proseguido: "hemos demostrado que la política más transformadora y valiente es aquella que se atreve a abrir zanjas para renovar lo invisible y que trabaja sin descanso para solucionar los problemas reales que los zaragozanos se encuentran nada más cruzar el portal de su casa".