Menos alcohol y más drogas al volante: estas son las cifras de los delitos en Zaragoza

La Policía Local de Zaragoza intensificó su actividad durante 2025 con un importante refuerzo de plantilla, un aumento de los controles preventivos y una reducción de la gravedad de los accidentes de tráfico. Así se desprende de la memoria anual del cuerpo, que destaca la incorporación de más de 400 agentes y la consolidación de las políticas de seguridad vial y protección ciudadana. Uno de los datos más destacados es el esfuerzo realizado para combatir el consumo de alcohol y drogas al volante.

Durante 2025 se efectuaron más de 70.800 pruebas de alcoholemia y 869 controles de drogas, muy por encima de las 53.929 pruebas de alcohol y las 558 de drogas realizadas en 2024. El balance es desigual. Los resultados positivos han descendido en cuanto al alcohol, pasando de 2.178 a 1.683, pero ha aumentado en el apartado de los estupefacientes. En 2024 hubo 494 positivos y en 2025 fueron 768.

Además, la Policía Local desarrolló nueve grandes campañas específicas de tráfico y seguridad vial, en las que se controlaron más de 51.900 vehículos y se formularon cerca de 2.900 denuncias.

La actividad del cuerpo también se reflejó en la regulación de la movilidad urbana. Los agentes realizaron 731 regulaciones de tráfico motivadas por obras y participaron en la cobertura de 365 eventos festivos y culturales y 135 competiciones deportivas.

La memoria pone de manifiesto la evolución positiva de la siniestralidad vial. Zaragoza supera actualmente los 715.000 habitantes y cuenta con un parque móvil de 350.311 vehículos, cifras muy superiores a las registradas hace dos décadas. Sin embargo, la accidentalidad grave ha descendido de forma notable.

En el año 2000 se contabilizaron 30 fallecidos en accidentes de tráfico y un total de 1.754 víctimas. En 2025, la cifra de fallecidos se redujo a cuatro personas y el número total de víctimas se situó en 1.102.

Durante el pasado año se registraron 2.998 siniestros de tráfico, de los que 894 provocaron lesiones. Los heridos graves descendieron hasta las 104 personas, frente a una media de 124 en el periodo comprendido entre 2020 y 2024. También bajó el número de conductores lesionados, con 643 afectados frente a una media cercana a los 694 de los últimos cinco años.

Accidentes con patinetes

Los datos reflejan además una significativa reducción de los accidentes relacionados con los vehículos de movilidad personal (VMP). Los siniestros en los que se vieron implicados patinetes pasaron de 355 en 2024 a 254 en 2025, lo que supone una caída del 28,5%.

La reducción es aún más acusada en los accidentes con lesiones, que descendieron de 179 a 119 casos, un 33,5 % menos. Asimismo, los lesionados graves pasaron de 19 a nueve personas.

Mientras disminuyen los accidentes con VMP, la bicicleta continúa consolidándose como alternativa de transporte urbano. Según la memoria, este medio está absorbiendo parte de la movilidad que anteriormente realizaban otros sistemas, especialmente los patinetes compartidos.

En 2025 se registraron 256 siniestros con bicicletas implicadas. La ciudad cuenta actualmente con 2.500 bicicletas distribuidas en 276 estaciones del sistema público, que ya ha superado los diez millones de desplazamientos. La utilización media alcanza los 9,8 usos por bicicleta y día, llegando a superar los 12 y 14 usos diarios en los meses de mayor demanda.

Noticias relacionadas

En el ámbito de la seguridad ciudadana, la Policía Local practicó más de 1.007 detenciones relacionadas con hechos delictivos. De ellas, más de 300 estuvieron vinculadas a casos de violencia machista. En este contexto, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha anunciado la próxima creación de la Unidad Égida, una nueva estructura especializada destinada a reforzar la protección y el seguimiento de las víctimas de violencia de género, en coordinación con la Policía Nacional y la Guardia Civil.