Comienza la Feria Internacional de la Garnacha en Zaragoza: cuatro días de catas, gastronomía y los mejores vinos

La II Feria Internacional de la Garnacha y la Gastronomía Sostenible ha comenzado este jueves en el parque de Macanaz, dando paso a cuatro días, uno más que en la primera edición, repletos de maridajes, catas y una programación pensada para acercar a los asistentes el mejor vino de la provincia. La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha inaugurado la feria animando al público a disfrutar de este espacio, por el que, en la primera edición pasaron, 40.000 visitantes, una cifra que se espera también alcanzar o incluso superar este año, consolidando a Zaragoza como destino gastronómico y enoturístico de referencia.

Con ese objetivo trabaja el Ayuntamiento de Zaragoza, ha apuntado Chueca, quien ha recordado que la capital aragonesa ha sido, además, elegida como Ciudad Creativa de la Unesco en el ámbito de la gastronomía, reforzando una estrategia impulsada por Gobierno municipal a través de Zaragoza Turismo.

Lo ha dicho en la inauguración que ha tenido lugar este jueves en la propia feria, cerca del Jardín de la Garnacha, acompañada por la concejala de Cultura, Educación y Turismo del Ayuntamiento, Sara Fernández, y los presidentes de la D.O. Campo de Borja, D.O. Cariñena y D.O. Calatayud, Eduardo Ibañez, Antonio Serrano y Almudena Anadón.

La feria crece este año, ya que se ha incorporado una jornada adicional para ofrecer más oportunidades a las bodegas, más tiempo de disfrute a los zaragozanos y más impacto para la ciudad. "Esta segunda edición demuestra que Zaragoza no organiza únicamente una feria del vino, sino que está construyendo un proyecto de ciudad con vocación de liderazgo", ha comentado la alcaldesa hasta el punto de querer conseguir que "cuando alguien piense en garnacha, piense en Zaragoza".

Inauguración de la feria de la garnacha de Zaragoza, este jueves. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

"Este año crecemos en todo. Crecemos en duración, con una jornada más, en participación, con 22 bodegas y entidades, en contenidos, con una oferta más amplia de gastronomía, música y actividades profesionales y crecemos en ambición. Muestra de ello es que el 100% de las bodegas del año pasado han repetido", ha manifestado.

Y todo eso, ha añadido, es "señal de que esta feria genera valor, ilusión y oportunidades reales para nuestra economía y nuestro turismo". Zaragoza está construyendo con "paso firme" un posicionamiento propio como destino turístico gastronómico y enoturístico, a partir de dos grandes líneas de trabajo que van a marcar la proyección en los próximos años, como son Zaragoza Capital Mundial de la Garnacha y la denominación de Ciudad Creativa Unesco de la Gastronomía, ha manifestado.

Dos proyectos "conectados"

"Son dos proyectos profundamente conectados. Ambos hablan de producto, territorio, talento, sostenibilidad, cultura y capacidad de atraer visitantes a través de experiencias auténticas", ha señalado la regidora, quien ha recordado el éxito de la primera edición con más de 40.000 visitantes confirmando que la garnacha es un "activo con enorme capacidad de atracción turística y ciudadana".

En un espacio privilegiado, junto al viñedo en el parque de Macanaz, se sitúan las casetas, una por cada bodega participante, desde donde se realizan degustaciones y venta de productos, en un espacio que cuenta con zona de picnic, mercado boutique, photocall sets de Dj y hasta un escenario con el nombre 'Vibra Garnacha', en el que actúan grupos de música y Djs locales para animar el ambiente.

La Feria cuenta con la presencia de bodegas de las tres Denominaciones de Origen de la provincia -Campo de Borja, Cariñena y Calatayud- y este año, además, participan otras bodegas aragonesas, como la D.O. Somontano, Vinos de la Tierra y D.O. Pago Aylés. Se suma también como región invitada, Vinos de Madrid, reforzando así el intercambio entre territorios vitivinícolas.

Una zona profesional

Esta segunda edición, además de incorporar una jornada más, amplía el número y procedencias de las bodegas y mejora la programación musical, con más actuaciones en directo y más horas de música en los sets de Djs aragoneses. Además, la edición de este año cuenta también con una zona profesional, que actuará como un espacio de encuentro y oportunidades para bodegas, hostelería, turismo y agentes del sector, ha añadido la alcaldesa.

Pero esta edición no se limita solo al parque de Macanaz, ya que, en paralelo a la feria, se están celebrando los Encuentros de Excelencia e Inspiración los días 3, 4 y 5 de junio, unas jornadas donde expertos de alto nivel relacionan el vino con la empresa y la arquitectura.

En ellas, participa el arquitecto japonés Shigeru Ban, premio Pritzker de Arquitectura 2014; la decana del IE School of Architecture y directora ejecutiva del Premio Pritzker, Marta Thorne; CEO de Abadía Retuerta, Enrique Valero, y Jerónimo Pérez, diseñador chileno y uno de los grandes referentes del diseño del mundo del vino. Se celebrarán en el salón de recepciones de la Casa Consistorial y el Mobility Zity.

Actuación musical en la feria de la garnacha de Zaragoza. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

En estos encuentros, se refleja que el vino es también economía, cultura, diseño, arquitectura, relato e innovación. Un nuevo photocall con tres copas de vino gigantes La Feria cuenta con otros espacios dentro del parque de Macanaz que se han decorado con arcos de entrada a cada una de las Denominaciones de Origen.

Así, hay una zona picnic, una terraza con las mejores vistas, un nuevo photocall nuevo con tres copas de vino gigantes y distintas texturas y hasta un túnel de la garnacha de cinco metros diseñado con efectos visuales para sumergir a los visitantes en una experiencia sensorial. La música suena desde el escenario Vibra Garnacha que pone música a los tres días de la feria con la actuación de grupos locales, junto a otros dos sets de DJ distribuidos por el parque. Por allí pasarán The Cucumbers, Mabuse y los Compayos, La Máquina de Turing, The Bronson, Erik Romero, Sr Isasi y los Djs Alex Melero Zoe, Dani Tella o Nerea Lucky, entre otros.

GastroGarnacha

Otro de los platos fuertes es el GastroGarnacha que, con la colaboración de Cafés y Bares y Horeca, se celebra desde el pasado fin de semana en restaurantes y bares, con promoción de tapa más vino o menús especiales. Esta iniciativa lleva la garnacha a los establecimientos de la ciudad mediante la fórmula de tapa más vino, ampliando el impacto de la Feria más allá del recinto principal y reforzando la implicación del sector hostelero.

Además, en esta edición, tiene lugar también el Concurso de Diseño de Etiquetas "Zaragoza Capital Mundial de la Garnacha", desarrollado en colaboración con bodegas de las denominaciones de origen de la provincia, con el objetivo de unir creación contemporánea, producto local y promoción turística. La condición de Zaragoza como Ciudad Creativa Unesco de la Gastronomía sitúa a la ciudad en una red internacional que entiende la gastronomía como motor de desarrollo sostenible, cooperación, innovación y cultura.

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Por su parte, Zaragoza Capital Mundial de la Garnacha permite construir un relato turístico singular en torno a un producto reconocible, profundamente ligado al territorio y con gran capacidad de atracción. Con esta programación, Zaragoza refuerza su papel como destino de escapada urbana, gastronómica y cultural, situado a poco más de una hora de Madrid en alta velocidad. La ciudad quiere invitar al público madrileño a descubrir una propuesta que combina patrimonio, cultura, vino, gastronomía, sostenibilidad y experiencias de calidad.