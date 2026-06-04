¿Qué hacen una decena de galápagos europeos en el río Gállego de Zaragoza?

El río Gállego, a su paso por San Juan de Mozarrifar, ha recibido en su ribera esta mañana a una decena de galápagos europeos que comienzan su vida en libertad, con el propósito de fomentar su presencia como especie autóctona y favorecer su proliferación. Esta mañana, estos 10 ejemplares han llegado a este hábitat natural gracias al convenio del Ayuntamiento de Zaragoza con el Acuario de Zaragoza y con la colaboración, también, del Gobierno de Aragón.

Esta mañana, un grupo de alumnos de 4º de Primaria del CEIP Andrés Oliván de San Juan de Mozarrifar. Acompañados por la consejera de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes han protagonizado la suelta en el Gállego de 10 galápagos europeos, especie autóctona en cuya recuperación trabaja el consistorio en virtud del mencionado convenio.

La concejala de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha recordado que "este galápago ha estado en peligro porque durante muchos años, el galápago de Florida, que es el más doméstico, se abandonaba y esta especie choca directamente con la nuestra, es más grande y más agresiva, y empujaba al europeo a la desaparición. Esta acción de hoy favorece no solo afianzar la especie autóctona, sino también para favorecer que otras especies de esta zona sigan creciendo".

Cabe recordar que ejemplares como los que hoy se han liberado llegan procedentes de las instalaciones municipales en el Galacho de Juslibol. Los huevos se llevan al Acuario, donde nacen y se crían durante una primera etapa y donde se han ido adaptando a las condiciones en las que viven desde esta mañana.

Con un peso de entre 80 y 150 gramos, el caparazón de estos pequeños galápagos europeos apenas mide 10 centímetros. Todos ellos están marcados para conocer sus hábitos de movimiento. Con este programa se busca reforzar las poblaciones naturales ya que el galápago europeo está amenazado por la degradación de sus hábitats y por otras especies invasoras como el galápago de Florida.

Premio a las buenas prácticas

El trabajo de casi una década del Ayuntamiento de Zaragoza con este proyecto ha sido merecedor de un galardón dentro de los Premios a las Buenas Prácticas por la Biodiversidad de la Federación Española de Municipios y Provincias, impulsados a través de la Red de Gobiernos Locales +Biodiversidad, en concreto, en la categoría de fauna.

Estos reconocimientos representa una de las distinciones principales en materia de gestión ambiental local. Su objetivo es identificar, recopilar y difundir las mejores iniciativas desarrolladas por ayuntamientos y otras entidades locales para la conservación de los espacios naturales, la protección de los ecosistemas y el incremento de la biodiversidad. Con ellos se premian proyectos relacionados con ámbitos como la fauna, la flora, los hábitats, la infraestructura verde, la sensibilización ciudadana, el medio hídrico o la integración de la biodiversidad en el desarrollo económico local.

Recibir este premio acredita el desarrollo de políticas ambientales de excelencia, facilita la difusión de sus proyectos a nivel nacional y puede aumentar sus oportunidades de colaboración y acceso a programas de financiación vinculados a la sostenibilidad.

Contra las especies invasoras

El galápago europeo (Emys orbicularis) es una de las dos especies que habitan la península ibérica, y una de las que más ha visto afectadas sus poblaciones en los últimos años por la aparición de especies exóticas invasoras y por la pérdida de su hábitat.

Esta especie habita cursos de agua en diversas zonas de Europa y concretamente en España es una especie amenazada, principalmente por la degradación de sus hábitats y la competencia con especies exóticas invasoras. Esta bonita tortuga ha sido infravalorada tradicionalmente, en pro de las especies exóticas de galápagos como el galápago de Florida que, tras ser mantenidas como mascota, han sido liberadas algunas al medio natural de forma irresponsable.

La enorme capacidad de adaptación, la resistencia y la agresividad de estas especies de tortugas invasoras ha hecho que nuestro galápago europeo, mucho más tímido, quede relegado a determinadas zonas donde sólo subsisten unos pocos individuos, que no permiten que la población remonte, llegando en muchos casos a su desaparición.

El galápago europeo, catalogado como vulnerable en Aragón, es una especie importante para nuestros ecosistemas acuáticos ya que, debido a las peculiaridades de su biología, permite una mejor evolución de las especies de fauna y flora autóctonas, regulándolas de una forma natural. Igualmente es clave en la biodiversidad de nuestras aguas dulces.

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El Proyecto de Conservación del Galápago Europeo se impulsa desde 2017 como una colaboración entre el Acuario de Zaragoza, el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón con el objetivo de reforzar las poblaciones de esta especie en el término municipal de Zaragoza.