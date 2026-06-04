La empresa que ejecutaba la reforma que obligó a desalojar un edificio en Zaragoza se desvincula de la licencia: "Somos una subcontrata"

La empresa que participaba en la reforma de la vivienda de la calle García Galdeano 25, origen del desalojo preventivo de varios vecinos esta semana, asegura que no tuvo ninguna intervención en la tramitación de la licencia de obras y que actuaba únicamente como "subcontrata" para ejecutar parte de los trabajos.

La aclaración llega después de que el Ayuntamiento de Zaragoza anunciara su intención de sancionar tanto al propietario del inmueble, promotor de la actuación, como a la empresa que realizaba las obras por una presunta "infracción muy grave". Según el consistorio, los trabajos contaban con una licencia de obra menor, aunque la actuación desarrollada excedía los límites de este tipo de autorización.

Fuentes de la compañía explican que su papel se limitó a ejecutar una parte de la reforma y que no participaron en ningún trámite administrativo relacionado con el proyecto. "Nosotros somos una empresa subcontratada para unos trabajos. No hemos hecho ninguna gestión con Urbanismo para pedir una licencia de obras ni nada. Nos han encargado realizar unos trabajos, pero no tengo más datos", señalan.

La empresa publicó en su momento un vídeo en redes sociales en el que mostraba la evolución de la reforma, una circunstancia que ha contribuido a vincularla con la actuación. Sin embargo, insisten en que el promotor de la obra es un particular y que la responsabilidad de solicitar las autorizaciones corresponde al propietario.

"Una cosa es el promotor, que es quien pide la licencia, y otra la contrata y las empresas subcontratadas. Queremos dejar claro que no somos la promotora y que no hemos participado en la gestión de la licencia", afirman.

Además, aseguran que hasta el momento no han recibido ninguna comunicación por parte del Ayuntamiento de Zaragoza relacionada con el expediente abierto tras los hechos. "Hemos participado como una subcontrata y no somos la promotora. Ni hemos tenido que gestionar licencia ni proyecto. Desconocemos cómo se ha solicitado la licencia y en qué términos", insisten.

El caso ha generado una gran repercusión después de que unas grietas detectadas durante la reforma obligaran a desalojar de forma preventiva a los vecinos de siete pisos del edificio durante la tarde del martes. Los técnicos municipales concluyeron que la retirada de varios tabiques, ninguno de carga, había comprometido la estabilidad de la planta.

Tras la inspección realizada este miércoles, los residentes pudieron regresar a sus viviendas, mientras el Ayuntamiento de Zaragoza estudia ahora las posibles responsabilidades derivadas.