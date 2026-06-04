Indignación con el examen de Matemáticas en la PAU de Aragón: "Cada ejercicio era peor que el anterior"

La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) encara su último día en Zaragoza con los nervios y la tensión más altos que nunca por la asignatura que abría el día de hoy: Matemáticas II. Meses de esfuerzo para comprender y atender operaciones, logaritmos, ecuaciones, integrales... se definían hoy a las 9.30 horas en distintos puntos de la capital aragonesa. Ya casi a las 11.30 horas empezaban a salir los primeros jóvenes y por sus expresiones faciales, se avecinaba un mal presagio.

Enseguida los corros se han empezado a formar, ya sea de amigos o de completos desconocidos, que buscaban despejar las dudas que apenas hace unos minutos plasmaban sobre el papel. Incomprensión, incredulidad y hasta risas nerviosas que delataban a los estudiantes de Bachillerato de cómo les habia ido en mates. "Me lo esperaba bastante mejor, pero me ha salido muy mal. Tenía muchas esperanzas y no ha sido como tal", explica David González, que apenas se acababa de examinar en un aula de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza.

Dos estudiantes hablando sobre un examen de la PAU en la Facutal de Derecho de Zaragoza / Josema Molina

Un compañero suyo era incluso más directo: "Voy a sacar un 3, pero no pasa nada, se ha intentado", un examen que ha superado al resto por bastante en cuanto a dificultad, así lo corroboraba Mar Ruiz, otra recién examinada. "Iba leyendo cada ejercicio y cada cual era peor que el anterior. Alguno se ha podido salvar, pero sobretodo el primero, terrible", señala a este diario.

Una tónica general que cada junio se vive en los pasillos y en los patios de la Universidad de Zaragoza en una de las materias troncales más difíciles para el alumnado, pero su queja no se quedaba ahí. "Cada año lo hacen peor que el anterior. No tiene sentido que los alumnos no peguemos dos años estudiando matemáticas para que luego cojan y en el examen pongan cosas que no hemos visto en nuestra vida", recalca indignada la joven zaragozana, que queda expectante de otras notas para saber si entrará a la carrera de Arquitectura.

Mar y dos amigas suyas después del examen de Matemáticas de la PAU 2026 / Josema Molina

Para estos tres jóvenes, la PAU ya es historia y ya tienen agenciados varios planes para este mes de junio en el que hay un destino fijo: Salou. "Somos libres, ya nos podemos ir de fiesta, a Salou y olvidarnos de todo esto, porque mejor dejarlo atrás...", comenta Mar aliviada. "Nos iremos a la playa una semanica por ahí y a disfrutar del verano", acentúa David, que buscará entrar al grado de Biotecnología, aunque no sabe si le dará la media e igual escoge Química en su lugar.

En paralelo, el examen de Latín

A la misma hora y en el Campus universitario de la plaza San Francisco, quienes en su momento eligieron seguir estudiando en al rama de Humanidades y Ciencias Sociales, tenían también el examen de Latín II, que en comparación con sus compañeros de ciencias puras, han salido con muchas mejores sensaciones. "En comparación con los exámenes que nos ponía mi profesor, muy fácil", explica la zaragozana Izarbe Peña.

La joven ya está haciendo cuentas con el resto de asignaturas, aunque todavía le queda hacer Francés más relajada. "Pfff... yo es que voy sin ir. Lengua, lesivo. Filosofía, sin más. E inglés, pues bueno, ahí está. Quiero estudiar derecho, a ver si se da. Yo ya estoy pensando en Salou", enumera.

Varios alumnos repasando para la PAU 2026 en Zaragoza / Pablo Ibáñez

Otros tres amigos valoraban lo que ha sido para ellos el final de estos arduos días. "Era un examen bastante asequible para toda la gente que lo hiciera, estamos contentos", subraya alegre Iker Guiliani, algo en lo que concuerda su compañera Carolina Dieptraten al haberle parecido "muy decente". A lo que Samuel inga sentenciaba que "han tenido bastante suerte" con los contenidos de la prueba.

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Todos ellos esperan tener una buena nota de corte de cara a entrar a su carrera deseada, a pesar de que este último aún tiene alguna duda de por hacia dónde dirigir su futuro. Lo que está clara es que la última jornada de la PAU tiene las horas contadas, con todavía exámenes a las 16.00 y a las 18.15 horas de materias como Tecnología e Ingeniería, Geología e idiomas secundarios, como Francés o Alemán.