Ya es oficial: Arcosur estrenará dos nuevas calles para 182 viviendas a finales de 2026

Arcosur verá nacer en los próximos meses una nueva cooperativa de viviendas en la zona más meridional del barrio, junto a la Z-40. La junta de compensación acaba de licitar por algo más de un millón de euros la urbanización de dos nuevas calles, una perpendicular y otra paralela a Fuente de Neptuno, en las que se levantarán 182 viviendas de protección oficial (VPO) en formato cooperativa, gestionadas por Aldea Viviendas, quien compró dos parcelas de titularidad municipal al Ayuntamiento de Zaragoza en 2024 por 2,88 millones de euros, aunque el documento de compraventa se firmó este mismo martes.

Se ejecutarán dos obras de forma simultánea. Por un lado, la urbanización de las nuevas calles. Es decir, el acceso a la red eléctrica, las aceras o el alumbrado, entre otras cuestiones. Esta será la parte que costará 1,07 millones de euros, IVA incluido, que serán asumidos por la propia junta de compensación, que como informó este diario había presentado su proyecto al área de Urbanismo a finales de noviembre del pasado 2025, recibiendo el visto bueno recientemente.

Estas dos pastillas forman parte de la separata 2 Sur, que tiene un grueso de suelos para 1.634 viviendas que están siendo urbanizados en este momento. Pero el ayuntamiento exigió a la junta incluir también la urbanización de estos dos solares y de otros dos idénticos que siguen siendo de propiedad municipal y que prevé vender próximamente. La urbanización de estos dos últimos terrenos todavía está pendiente de salir a licitación, así como la primera parte del macroparque central, que costará 2,7 millones y cuya redacción acaba de ser encargada a la consultora zaragozana Sers. En total, la fase 2 Sur sumará entre 12 y 15 millones de euros de inversión.

Gráfico del estado actual del desarrollo urbanístico de Arcosur. / Gonzalo de Domingo

Pero, a su vez, la intención de Aldea Viviendas es la de simultanear la construcción de los dos bloques residenciales, que están vendidos al 100%, con las obras de urbanización, una práctica común en el barrio. Para ello requieren de la licencia de construcción de Urbanismo, aunque la previsión es comenzar a construirlas a finales de este año y poder entregar las llaves a los propietarios en 2028. Mientras, la urbanización comenzará después del verano y estará concluida ya a finales de 2026 o principios de 2027, ya que son obras menores con un plazo de ejecución de tres meses.

El resto del barrio

Tras urbanizarse los recintos pendientes de la separata 2 Sur, tan solo quedará una última subfase, la 2 Resto Sur, con capacidad para 812 pisos libres y que la junta quiere sacar a licitación por más de siete millones de euros antes o durante el próximo verano. De hecho, hay varios promotores con suelos en esa zona, pegada a los campos de golf y al futuro parque central.

El objetivo es que toda la fase 2 esté urbanizada en 2028, para así poder afrontar el gran reto que supone completar el barrio, con una fase 3 aún sin definir y que tiene capacidad para más de 11.000 viviendas, la mayoría protegidas. Esta última parte de Arcosur dependerá en buena medida del desarrollo del protocolo que firmaron el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza, Ibercaja y la propia junta de compensación.

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El objetivo es que el barrio esté concluido en 2034 y habitado al 100% en 2035, y que la vivienda pública gane protagonismo, con la DGA dispuesta a desembolsar unos 20 millones de euros para comprar terrenos para aproximadamente 1.000 pisos, cifra que en el futuro podría triplicarse.