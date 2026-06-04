El Picadillo: casi medio siglo de historia y un comedor para disfrutar sin prisas

Hay lugares que no se explican únicamente por lo que sirven en la mesa. Se explican por los recuerdos que guardan entre sus paredes, por las conversaciones compartidas y por el aroma de una cocina que lleva décadas trabajando a fuego lento.

Fiel a la esencia que ha convertido a 'El Picadillo' en un referente del tapeo zaragozano, la propuesta combina algunos de sus grandes clásicos con una selección de platos elaborados al detalle, respetando los tiempos y el producto, como se ha hecho siempre.

Entre sus especialidades destacan las patatas bravas elaboradas con patata natural y salsas artesanas, reconocidas con el premio a la Mejor Salsa Brava de Zaragoza 2025, y su torrezno, distinguido como Mejor Torrezno de Aragón 2026 y 4º de España o el guiso de Rabo de Toro a la garnacha 2º mejor guiso del 2025.

La carta se completa con propuestas para disfrutar alrededor de la mesa, como el Codillo de Cerdo en Salsa Alsaciana o la Costilla de Ternera al Horno con Salsa Tofe y Caramelo de Frutos Rojos. El comedor se concibe también como un espacio versátil, preparado para acoger celebraciones privadas en un entorno íntimo y cuidado.

Comer inferior del bar El Picadillo en el Casco Antiguo de Zaragoza / El Picadillo

El comedor se presenta como un espacio versátil y acogedor, ideal para comidas de empresa, reuniones familiares o encuentros entre amigos que buscan disfrutar de la gastronomía con mayor tranquilidad. Un entorno pensado para compartir alrededor de la mesa, con un servicio cercano y adaptado a cada ocasión.

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Además, este espacio está disponible para la celebración de eventos privados, comidas en fechas marcadas y todo tipo de actividades de grupo. Ubicado en pleno corazón del Casco Viejo, en la calle Manifestación nº 13, ofrece un ambiente íntimo y relajado que invita a disfrutar de cada encuentro sin prisas.