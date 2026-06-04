De proyecto vecinal a referente social: 30 años de la Fundación El Tranvía

Fundación El Tranvía, una entidad que ha convertido la ayuda mutua en una herramienta de intervención social, celebra su 30 aniversario consolidada como un referente en Aragón en el acompañamiento a personas y familias en situación de vulnerabilidad. Desde su nacimiento en 1996, vinculada al movimiento vecinal del barrio de Las Fuentes, ha desarrollado un modelo basado en la cercanía, la participación y el trabajo comunitario, que sitúa a las personas en el centro.Con una trayectoria de tres décadas acompañando a miles de personas a través de una sólida red apoyo social, Fundación El Tranvía reivindica en su aniversario el valor de la comunidad como respuesta a desafíos tan actuales como la soledad, las dificultades de empleo, la exclusión social, o la integración de nuevos vecinos.

Esta mañana, en el Centro Joaquín Roncal de Fundación CAI-ASC, se ha presentado el 30 aniversario de la mano de la presidenta de la Fundación El Tranvía, Carmen Gimeno, y la gerente, Marina Pardo; junto a la voluntaria Marisa Gracia, vinculada a la entidad desde los inicios, y Natividad Tenías, participante de un programa que da alternativas a la soledad no deseada, que han coincidido en definir a la fundación como “la casa de todos, una familia que no te deja sola y si tienes un problema, te busca ayuda”.

11 de junio, evento central del aniversario

El acto central del aniversario tendrá lugar el próximo 11 de junio, en Ibercaja Patio de la Infanta, con una gala de celebración y reconocimientos creada coralmente y que será representativa del espíritu colectivo de la entidad. Porque para la Fundación El Tranvía el valor está en el papel fundamental de las personas usuarias, los equipos profesionales, el voluntariado y la comunidad vecinal.

Tres décadas de impacto en las personas y en el territorio

A lo largo de estos 30 años, miles de personas han pasado por Fundación El Tranvía, participando en programas que promueven la inclusión social, la empleabilidad, la educación y la convivencia. Sólo durante el último año, se realizaron más de 21.000 acciones con personas que participaron o tuvieron contacto con alguno de los servicios, actividades abiertas y recursos de atención impulsados por la entidad.

Como ha explicado la gerente, Marina Pardo, “la Fundación desarrolló en 2025 más de 2.500 itinerarios y procesos de acompañamiento individualizado a través de sus diferentes programas. Estas intervenciones, con una presencia mayoritaria de mujeres (69,4 %), permiten dar respuesta a situaciones complejas relacionadas con el empleo, la educación, la inclusión social, la soledad no deseada, la conciliación familiar o el desarrollo de la autonomía personal, ofreciendo un apoyo adaptado a las necesidades de cada persona”.

La intervención mantiene un fuerte arraigo territorial, concentrándose especialmente en el barrio de Las Fuentes, aunque su acción alcanza a otros barrios de Zaragoza. Más de la mitad de las intervenciones corresponden a personas sin estudios o con estudios básicos, una realidad que condiciona directamente sus oportunidades de empleo y desarrollo personal. Por edades, más de una cuarta parte de las personas atendidas corresponden a menores de edad a través de programas de apoyo educativo, ocio y tiempo libre, prevención y acompañamiento familiar. Asimismo, una parte significativa corresponde a personas mayores que participan en iniciativas de envejecimiento activo, prevención de la soledad no deseada y salud comunitaria.

Este impacto ha sido posible gracias al trabajo en red y la implicación de profesionales, voluntariado y tejido vecinal, junto al compromiso de las administraciones públicas, entidades sociales y organizaciones colaboradoras. Entre ellas destacan el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza, Fundación la Caixa, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), el Instituto Aragonés de Empleo (INAEM), distintos ministerios del Gobierno de España, así como Fundación CAI, Fundación Ibercaja, y otros organismos.

Los orígenes

La presidenta de la fundación El Tranvía, Cármen Gimeno, vinculada desde el inicio, ha explicado que “a mediados de los años noventa, Las Fuentes era un barrio con una fuerte identidad, pero también con importantes retos sociales. Desde la coordinadora vecinal se vio claro que hacía falta un proyecto estable, cercano y capaz de acompañar a las personas y de generar oportunidades. Fruto de esa reflexión colectiva se crea en el año 1995 el Centro de Recursos Comunitarios, ubicado en la parte más desfavorecida del barrio, y que en 1996 dio lugar a la Fundación El Tranvía”.

Una respuesta para cada momento de la vida

La Fundación desarrolla una intervención integral que abarca distintas áreas y etapas vitales, acompañando a las personas desde la infancia hasta la edad adulta, y favoreciendo su autonomía personal, social y laboral. Entre sus principales líneas de actuación destacan:

Inclusión social: acciones dirigidas a reducir situaciones de exclusión y favorecer procesos de inclusión desde una atención cercana y personalizada. Entre esas acciones destacan: formación, desarrollo personal, inserción sociolaboral, participación, etc

Infancia, adolescencia, juventud y familias: acciones orientadas a la prevención y el acompañamiento a lo largo de las distintas etapas vitales. Apoyo en los procesos educativos y en el fortalecimiento de las capacidades familiares para prevenir situaciones de riesgo o exclusión social desde edades tempranas.

Empleo y Formación: acciones encaminadas a mejorar la empleabilidad y las oportunidades de inserción laboral de las personas usuarias a través de la orientación, la formación, el asesoramiento para el autoempleo, el acompañamiento individual y personalizado y la intermediación con empresas.

Personas adultas, mayores y salud comunitaria: acciones dirigidas a promover el envejecimiento activo, la prevención de la soledad no deseada y el bienestar físico y emocional. Integra acciones de salud comunitaria y participación social, reforzando los vínculos y el apoyo mutuo como elementos clave para una vida autónoma y saludable.

Este enfoque configura un ecosistema de intervención en el que una misma persona puede acceder a distintos recursos y apoyos en función de su proceso vital, generando itinerarios reales de cambio y mejora.

Mirando al futuro

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En la actualidad, Fundación El Tranvía sigue afrontando nuevos retos sociales. La soledad no deseada, la precariedad laboral, las dificultades de acceso a la vivienda, las desigualdades educativas, la integración social y cultural, el envejecimiento de la población… La Fundación afronta el futuro con el mismo compromiso “trabajar no sólo desde el factor de riesgo, si no también desde la prevención, y romper el círculo de la pobreza hereditaria”.