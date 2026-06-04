Así ha sido el examen de Latín II en la PAU 2026 de Aragón: análisis sintáctico, latinismos y poesía romana

Mientras unos se lamentaban por su resultado en el examen de Matemáticas a primera hora de la mañana en la PAU, otros celebraban la benevolencia y el nivel del de Latín, que por las opiniones de los alumnos, han estado a muy diferente nivel. A la salida de la Facultad de Filosofía y Letras, varios jóvenes zaragozanos han definido esta prueba como una "muy decente".

Las sensaciones contrastan con las escuchadas apenas unos metros más allá tras Matemáticas II. "En comparación con los exámenes que nos ponía mi profesor, muy fácil", explicaba la estudiante Izarbe Peña. Otros compañeros coincidían en esa impresión. "Era un examen bastante asequible para toda la gente que lo hiciera, estamos contentos", aseguraba Iker Guiliani, mientras Carolina Dieptraten lo calificaba de "muy decente". Samuel Inga, por su parte, consideraba que habían tenido "bastante suerte" con los contenidos elegidos para la prueba, entre otras cosas por la Literatura del mismo..

¿Cómo ha sido exactamente?

La prueba se estructuró en tres grandes bloques y tuvo como eje principal un texto del historiador romano Tito Livio, autor de una de las obras más importantes sobre la historia de Roma. Este primer bloque concentraba la mayor parte de la puntuación, con un total de seis puntos.

El ejercicio arrancaba con un fragmento dedicado al episodio de Lucrecia, una de las figuras más conocidas de la tradición romana. Según la leyenda, tras sufrir la agresión de Sexto Tarquinio, hijo del rey Tarquinio el Soberbio, Lucrecia reunió a sus familiares para relatar lo sucedido y acabó quitándose la vida. El acontecimiento habría desencadenado posteriormente la caída de la monarquía y el nacimiento de la República romana.

A partir de este texto, los estudiantes debían realizar una traducción al castellano, la parte más importante de toda la prueba al estar valorada con 4 puntos. El objetivo era demostrar comprensión del latín escrito, identificando correctamente sujetos, verbos, complementos y relaciones sintácticas para trasladar el contenido a un español coherente.

Primera carilla del examen de Latín II en la PAU 2026 en Aragón / El Periódico de Aragón

Tras la traducción llegaban las cuestiones gramaticales. Los alumnos tuvieron que realizar análisis morfológicos de distintas palabras, identificando aspectos como caso, género y número en las formas nominales o tiempo, modo, voz y persona en las verbales. También se incluía un ejercicio de declinación de un sintagma en plural, destinado a comprobar el dominio de las declinaciones latinas y la concordancia entre sus elementos.

El bloque se completaba con una pregunta de análisis sintáctico, en la que era necesario descomponer una oración del texto e identificar la función de sus distintos componentes, así como las relaciones que establecían entre sí.

Evolución del latín al español

La segunda parte del examen, valorada con 2 puntos, se centraba en el léxico y en la evolución del latín hacia el castellano. Por un lado, los estudiantes debían completar frases utilizando latinismos y expresiones latinas todavía presentes en ámbitos como el derecho, la universidad o la administración. Por otro, tenían que explicar la evolución de determinadas palabras latinas hasta sus formas actuales en español, describiendo los principales cambios fonéticos producidos a lo largo de los siglos.

Los dos últimos puntos correspondían al bloque de literatura latina, donde los alumnos podían elegir entre dos opciones. La primera estaba dedicada a Tito Livio y a la historiografía romana, con preguntas sobre su obra, sus características y el género literario al que pertenece. La segunda permitía centrarse en dos de los grandes nombres de la poesía latina: Marcial, conocido por sus epigramas satíricos, y Catulo, uno de los máximos representantes de la poesía lírica romana.

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Segunda carilla del examen de Latín II en la PAU 2026 en Aragón / El Periódico de Aragón

En conjunto, la prueba ha combinado traducción, gramática, léxico y literatura, cuatro de los pilares fundamentales de la asignatura. Un examen que, al menos por las impresiones recogidas entre los estudiantes a la salida de las aulas, dejó un sabor bastante más amable que el de otras materias de la jornada y ha permitido a muchos encarar el resto del día con algo más de tranquilidad antes del final definitivo de la PAU.