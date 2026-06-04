Así ha sido el examen de Matemáticas II en la PAU 2026 de Aragón: "Se han lucido"

El último día de la PAU 2026 en Aragón ha dado su pistoletazo de salida hoy y lo ha hecho con uno de los peces gordos de todos los años: Matemáticas. El miedo era palpable entre los estudiantes y así ha sido siempre cada curso. La tónica general a la salida de esta prueba a las 11.00 horas ha sido quejas y debates sobre el examen que van entre la indignación y la decepción de aquellos que acababan de realizarlo. Un mal planteamiento del examen que ha jugado malas pasadas, contenidos que "no se han dado en clase", nervios incontrolados... diversos motivos han desembocado a una mala experiencia.

Desde unos que ya lo dan por perdido ya desde el inicio diciendo "que van a sacar un 3", hasta los que no han entendido la toma de decisiones para su composición. Hay otros alumnos como Marcos Ferrero que siguen sin creérselo: "Un examen extremadamente complicado respecto a todo lo anterior, no se podía hacer nada porque no se entendía. Se han lucido", aclama el estudiante.

Esta ha sido su estructura

Y es que nada más hablar del primer ejercicio ya saltan chispas entre la juventud, al haber sido de los más cuestionados tras haber terminado la prueba. Este apartado proponía un modelo de crecimiento de poblaciones mediante matrices, en el que los estudiantes debían analizar la evolución de tres especies a lo largo del tiempo, interpretar el comportamiento del sistema y trabajar con potencias de matrices para predecir su desarrollo futuro.

Primera carilla del examen de Matemáticas II de la PAU 2026 en Aragón / El Periódico de Aragón

El segundo ejercicio, que cambiaba de bloque para centrarse en el análisis matemático. A partir de la derivada de una función, los alumnos tenían que reconstruir la función original mediante integración, calcular un límite y estudiar algunas de sus propiedades, como el crecimiento o la positividad, conceptos que insisten mucho en las aulas.

La tercera pregunta abordaba la geometría analítica en el espacio. En ella se trabajaba con dos planos definidos mediante ecuaciones y se pedía estudiar su posición relativa en función de un parámetro, así como determinar su intersección en un caso concreto.

Segunda carilla del examen de Matemáticas II de la PAU 2026 en Aragón / El Periódico de Aragón

A partir de ese punto, el examen ofrecía distintas opciones entre las que elegir. En el ejercicio 4, los estudiantes podían optar por un problema de probabilidad relacionado con un examen tipo test, calculando las posibilidades de obtener determinadas calificaciones al responder al azar, o por una cuestión de probabilidad condicionada basada en la eficacia de distintas técnicas médicas a partir de tablas de datos.

Por último, el ejercicio 5 permitía escoger entre un problema de optimización aplicado a la organización de recursos en una universidad, donde se debía determinar el número de trabajadores que maximizaba la productividad, o un ejercicio de cálculo de límites con funciones trigonométricas y exponenciales.

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Tercera carilla del examen de Matemáticas II de la PAU 2026 en Aragón / El Periódico de Aragón

Sin embargo, gran parte de las conversaciones a la salida de las aulas giraban en torno a los primeros apartados de la prueba, especialmente el inicial, que concentró buena parte de los comentarios y debates entre los estudiantes durante los minutos posteriores al examen.