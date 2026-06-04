Zaragoza se prepara para hacer frente al calor: cuenta atrás para la apertura de las piscinas

Las piscinas municipales de Zaragoza ultiman los preparativos para abrir sus puertas este sábado 6 de junio, con los mismos precios populares que los últimos años, y algunas novedades en la normativa dirigidas a mejorar la convivencia entre todas las personas usuarias, tal y como ha informado el concejal delegado de Deportes del ayuntamiento, Félix Brocate.

La única que no abrirá este sábado será la del Palacio de los Deportes, que lo hará el lunes 8. El motivo es que se va a repetir la medida de ahorro de agua que se ha realizado con éxito los últimos años en esta instalación, para trasvasar los 500.000 litros de la piscina cubierta al vaso exterior. Esta operación se llevará a cabo este fin de semana, una vez finalizados los cursillos de natación en la piscina cubierta.

Todas las piscinas permanecerán abiertas hasta el 30 de agosto, salvo cuatro de ellas (Actur, Alberto Maestro, Delicias y La Granja) que prolongarán la temporada hasta el 6 de septiembre.

Convivencia, respeto y buen ambiente

Para que la población zaragozana pueda disfrutar, un año más, de un servicio de calidad, el ayuntamiento pone el foco en garantizar un "óptimo nivel de convivencia, respeto y buen ambiente". Para ello se han adoptado algunas nuevas medidas, como la limitación del consumo de alcohol a los espacios de bar y pérgolas.

Cabe recordar los efectos nocivos que produce el consumo excesivo de alcohol en estas circunstancias, con una reducción de la capacidad de reacción ante situaciones de peligro, con afección al equilibrio y la coordinación, que conlleva riesgo vital para el usuario. También disminuye la percepción del riesgo, favoreciendo conductas imprudentes en el agua, interfiere en la termorregulación y, especialmente, es una de las principales causas de conflictos, molestias y alteraciones de la convivencia en espacios públicos de ocio.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, Félix Brocate, este jueves. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

En segundo lugar, no estará permitido el uso de altavoces o dispositivos de audio que emitan sonido al entorno exterior, salvo en actividades expresamente autorizadas. Con esta medida se busca favorecer un ambiente de descanso y relajación en las zonas de estancia como césped, pérgolas, etc.

Por último, tampoco será posible el acceso a las instalaciones con patinetes, bicicletas y vehículos de movilidad personal, incluso cuando estén plegados o fuera de uso. Esta limitación se aplica sin perjuicio del derecho de acceso de las personas con discapacidad con sus dispositivos de movilidad o productos de apoyo, conforme a la normativa vigente en materia de accesibilidad y no discriminación.

Precios

Zaragoza cuenta con 22 piscinas municipales de verano distribuidas por los distritos y barrios rurales, lo que la convierte, con mucha diferencia, en la gran ciudad española con mayor número de instalaciones por habitante. Madrid tiene 25, Barcelona 14, Valencia 8, Sevilla 4, Málaga 5 y Bilbao 3. En todas ellas, el ratio supera ampliamente la cifra de una piscina municipal por cada 100.000 habitantes, mientras que en Zaragoza es de una por cada 32.000.

Un año más, el Ayuntamiento de Zaragoza ha congelado las tarifas de los abonos de temporada, de los bonos de 10 y de las entradas de día, ofreciendo así precios populares notablemente más asequibles que el resto de grandes ciudades españolas.

Los abonos se mantienen en 77 euros para adultos, 46,30 para menores de 18 años y 35 euros para la tercera edad. Las entradas de día para adultos costarán 4 euros de lunes a viernes y 4,70 los sábados y festivos. Los menores de 18 pagarán 2,70 entre semana y 3 euros los sábados y festivos. Para la tercera edad, el precio será de 2,60 de lunes a viernes y 2,80 euros los sábados y festivos. Existen también precios reducidos para rentas bajas, familias numerosas o monoparentales y personas con discapacidad.

De la misma manera que en los últimos años, en días de calor extremo, se aplicarán descuentos en las entradas diarias en caso de que se active el Plan Municipal de Protección Civil por altas temperaturas.

5% de descuento

Este viernes 5 de junio finaliza el plazo de venta anticipada de abonos, con un 5% de descuento. Desde el 25 de mayo se han vendido 7.123 abonos con esta bonificación. Están disponibles en la app Deportes ZGZ.

De manera presencial se pueden comprar hasta el viernes, en horario de 9 a 14 horas y de 16 a 20 horas, en los CDM Delicias, Gran Vía, La Granja, La Jota y Torrero; y en el resto de piscinas, únicamente en horario de mañana. A partir del sábado, ya sin descuento, se podrán adquirir abonos en todas las piscinas, además de las entradas individuales y los bonos de 10 accesos.

Obras de mejora y mantenimiento

Durante los últimos meses, el Ayuntamiento de Zaragoza ha llevado a cabo diversas obras de mantenimiento y mejora en los centros deportivos municipales, para seguir garantizando un servicio de calidad en la temporada de piscinas de verano.

Las principales inversiones realizadas en 2026 son las siguientes:

◦ Nueva zona de juegos infantiles acuáticos en el CDM Valdefierro.

◦ Nuevo edificio de vestuarios en el CDM Alberto Maestro.

◦ Ampliación de solárium en el CDM Alberto Maestro.

◦ Renovación de toldos y saneamiento de pérgolas en diferentes centros deportivos, como Torrero, Santa Isabel, Garrapinillos o Monzalbarba.

◦ Saneamiento de la pista polideportiva y de tenis en el CDM La Jota.

◦ Reforma de las duchas de los vestuarios femeninos en el CDM Miralbueno.

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◦ Reforma de la jardinería en el acceso al vaso de chapoteo en el CDM La Granja.